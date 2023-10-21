شكرا لقرائتكم خبر عن 22.4 مليار جنيه قروض استثمارية للمزارعين عام 22/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2021/ 2022، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة ومن بينها ارتفاع إجمالي قيمة القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية لتصل إلى 22.4 مليار جنيه عام 2021/ 2022، مقابل 19.8 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 13.1٪.

وقالت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن القروض الاستثمارية موزعة بين قروض قصيرة الأجل بقيمة 9.9 مليار جنيه عام 2021/ 2022، مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2020/ 2021 بزيادة بلغـت نسبتها 30.1٪، وذلك نتيجة لمنح قرض جديد "جارى مديونية على عملاء البنك" بقيمة 5.7 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي القروض متوسـطة الأجل 8.5 مليار جنيه عام 2021/ 2022، مقابل 11.3 مليار جنيه عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 25.1٪، وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزارعة بقيمة 4 مليارات جنيه.

وبلغ إجمالي القروض طويلة الأجل 4 مليارات جنيه عام 2021/ 2022 مقابل 0.9 مليار جنيه عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة بلغت 368.4%، وترجع نسبة الزيادة نتيجة القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزراعة بقيمة 1.7 مليار جنيه، وكذلك القروض الخاصة "بضمان ودائع ومختلف الأغراض" بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وبلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية 6010 جمعية عام 2021/ 2022 وتحتل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4469 جمعية بنسبة قدرها 74.3٪، تليها الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى 761 جمعية بنسبة قدرها 12.7٪ ثم الجمعـيات التعاونية للأراضي المستصلحة 678 جمعية بنسبة قدرها 11.3 ٪ ثم الجمعيات التعاونية للثروة المائية 102 جمعية بنسبة قدرها 1.7٪ من إجمالي عدد الجمعيات التعاونية الزراعية.