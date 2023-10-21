شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يسجل ارتفاعًا مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2159 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع 0.19%، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1479 يورو بارتفاع 0.12%.

مؤشر بورصة لندن

كان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" أنهى تعاملاته، على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 1.30 %، ما يعادل 97.39 نقطة، ليصل عند مستوى 7402.14 نقطة.

كانت سجّلت الأسهم الأوروبية، أكبر خسارة أسبوعية في سبعة أشهر، إثر مخاوف ارتفاع عوائد السندات الحكومية.

وسجّل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أدنى مستوى في سبعة أشهر، منخفضًا 1.4%، فيما تراجع المؤشر 3.4 % خلال الأسبوع.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وخسر سهم هوسكفارنا السويدية لتصنيع معدات الحدائق 8.0 % بعد أن سجلت إيرادات في الربع الثالث دون التوقعات.

وقاد قطاع التعدين الهبوط وانخفض 3.4% متأثرًا بتراجع 7.2% في سهم شركة بوليدن بعد انخفاض أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثالث بفعل ارتفاع التكاليف.

وهبط مؤشر السفر والترفيه 2.3 % مع تراجع سهم مجموعة فنادق إنتركونتيننتال 4.5 % بعد تباطؤ صافي النمو الفصلي، كما كانت الأسهم المالية أيضاً بمثابة عائق كبير، مع نزول سهم بنك يو.بي.إس 2.8 %.