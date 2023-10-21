شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجّل أكبر خسارة أسبوعية في سبعة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت الأسهم الأوروبية، أكبر خسارة أسبوعية في سبعة أشهر، إثر مخاوف ارتفاع عوائد السندات الحكومية.

وسجّل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أدنى مستوى في سبعة أشهر، منخفضًا 1.4%، فيما تراجع المؤشر 3.4 % خلال الأسبوع.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وخسر سهم هوسكفارنا السويدية لتصنيع معدات الحدائق 8.0 % بعد أن سجلت إيرادات في الربع الثالث دون التوقعات.

وقاد قطاع التعدين الهبوط وانخفض 3.4% متأثرًا بتراجع 7.2% في سهم شركة بوليدن بعد انخفاض أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثالث بفعل ارتفاع التكاليف.

وهبط مؤشر السفر والترفيه 2.3 % مع تراجع سهم مجموعة فنادق إنتركونتيننتال 4.5 % بعد تباطؤ صافي النمو الفصلي، كما كانت الأسهم المالية أيضاً بمثابة عائق كبير، مع نزول سهم بنك يو.بي.إس 2.8 %.