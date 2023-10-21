شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة توضح إجراءات تصدير تبغ "شيشة الفواكه".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
أضافت أما فى حالة عدم قيام الشركة بتقديم إذن استيراد من الدولة المستوردة أو عدم رغبتها في إصدار شهادة صحة نباتية مصاحبة للرسالة، ففي هذه الحالة يتم أخذ تعهد كتابي على المصدر أو من ينوب عنه بمعرفة مصلحة الجمارك بعدم حاجة الدولة المستوردة إلى إرفاق شهادة صحة نباتية مع رسائل المعسل المصدرة من مصر من هذه الأصناف، وعدم مطالبة الشركة للحجر الزراعي بإصدار أي شهادات بعد التصريح بالتصدير دون العرض عليه، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يصرح باستخراج شهادة الصحة النباتية للرسائل التى تم تصديرها بالفعل دون عرضها على الحجر الزراعى.
جاء ذلك ردًا على طلب من مصلحة الضرائب المصرية، بمدى خضوع رسائل المعسل تام الصنع ومعسل الفواكه تحت البند الجمركي (2403110000)، والمتضمن تبغ الشيشة المعد للتدخين، والذي يتكون من خليط من التبغ والجليسيرول وإن كان محتويًا على زيوت عطرية وخلاصتها، العسل الأسود، والسكر، وإن كان بنكهة الفواكه.
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