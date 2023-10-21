شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة توضح إجراءات تصدير تبغ "شيشة الفواكه".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تبغ الشيشة المعد للتدخين، لا يستلزم عرضه على الحجر الزراعي إلا في حال طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة صحة نباتية مع الرسائل المصدرة، كما هو الحال في الشحنات التي يتم تصديرها إلى الإمارات وعمان، مما يستلزم من الشركات المصدرة التقدم بطلب للحجر الزراعي لفحص الرسالة وتحرير شهادة صحة نباتية طبقًا للمعايير الدولية للصحة النباتية.

أضافت أما فى حالة عدم قيام الشركة بتقديم إذن استيراد من الدولة المستوردة أو عدم رغبتها في إصدار شهادة صحة نباتية مصاحبة للرسالة، ففي هذه الحالة يتم أخذ تعهد كتابي على المصدر أو من ينوب عنه بمعرفة مصلحة الجمارك بعدم حاجة الدولة المستوردة إلى إرفاق شهادة صحة نباتية مع رسائل المعسل المصدرة من مصر من هذه الأصناف، وعدم مطالبة الشركة للحجر الزراعي بإصدار أي شهادات بعد التصريح بالتصدير دون العرض عليه، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يصرح باستخراج شهادة الصحة النباتية للرسائل التى تم تصديرها بالفعل دون عرضها على الحجر الزراعى.

جاء ذلك ردًا على طلب من مصلحة الضرائب المصرية، بمدى خضوع رسائل المعسل تام الصنع ومعسل الفواكه تحت البند الجمركي (2403110000)، والمتضمن تبغ الشيشة المعد للتدخين، والذي يتكون من خليط من التبغ والجليسيرول وإن كان محتويًا على زيوت عطرية وخلاصتها، العسل الأسود، والسكر، وإن كان بنكهة الفواكه.