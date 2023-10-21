الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 21-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة.

أبقى بنك QNB الأهلي على سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستويي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أظهر تقرير المال الصباحي على أسعار العملات وصول سعر الدولار ببنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أبقى بنك الإسكندرية على سعر الدولار أمام نظيره عملة مصر المحلية عند مستويي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

على نفس مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري على مستوى الخميس الماضي ببنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وبنفس السعر المعلن يوم الخميس الماضي، جاء سعر الدولار ببنك بنك المصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

كما حافظ سعر الدولار على مستويي الشراء والبيع بالموقع الإلكتروني لبنك البركة عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وعن أقل مستوى للسعر الدولار في مصر عرض البنك الأهلي مستواه أمام الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

كما حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه أمام عملة مصر المحلية داخل بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.