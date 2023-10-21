شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العسكرية تتفقد استعدادات مطار وورلد سنترال لمعرض دبي للطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قامت اللجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2023 بجولة تفقدية لاستعدادات مطار دبي وورلد سنترال لاستضافة هذا الحدث العالمي، وذلك بمتابعة مباشرة من اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض.

يعتبر معرض دبي للطيران منصة عالمية يترقبها الخبراء والمعنيون في قطاع هندسة الطيران وعلوم الفضاء من جميع أنحاء العالم، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه دول العالم والشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة الثامنة عشرة من معرض دبي للطيران ستقدم ميزات جديدة، بما في ذلك جدول أعمال محدث للمؤتمر لتغطية العديد من المواضيع الرئيسية، والتركيز على مستقبل السفر الجوي وتجربة الركاب، بالإضافة إلى مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة، الذي تنظمه وزارة الدفاع في الدولة.

وتقام دورة هذا العام من معرض دبي للطيران، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023. ويسلط المعرض هذا العام الضوء على أحدث التوجهات في مجالات مثل تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة «اصنع في الإمارات»، والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة في القطاع.