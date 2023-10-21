شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسي عقوداً لمشاريع بـ 40 مليار دولار خلال 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 لتصل إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 7.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2022. ونجح سوق المشاريع في الإمارات بالاحتفاظ بمركزه كثاني أكبر أسواق المشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من عام 2023. إضافة إلى ذلك، تحسنت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات خلال هذا الربع هامشياً بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي، حسب دراسة صادرة عن «ميد وبحوث كامكو إنفست».
وأوضحت الدراسة أنه وعلى أساس سنوي، قامت الإمارات بترسية عقود بقيمة 26.1 مليار دولار في عام 2021، وبقيمة 24.6 مليار دولار في عام 2022، فيما يعد أقل بكثير من متوسط القيمة السنوية للعقود التي تمت ترسيتها بين عامي 2013 و2020 بقيمة 40.4 مليار دولار على خلفية تداعيات جائحة كوفيد-19. إلا أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها حتى الآن على مدار التسعة أشهر الأولى من عام 2023 قد تجاوزت بالفعل 40 مليار دولار، ما يؤكد استمرار تعافي سوق المشاريع في الإمارات.
وفيما يتعلق بالحجم الإجمالي لسوق المشاريع، وفقاً لميد، فإنه بنهاية الربع الثاني من عام 2023، بلغ إجمالي قيمة العقود في الإمارات 592.6 مليار دولار، من ضمنها مشاريع قيد التنفيذ بنحو 98.4 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 16.4% من القيمة الإجمالية مقابل 344.4 مليار دولار (57.5%) من المشاريع في مرحلة التصميم، بينما بلغت قيمة المشاريع في مرحلة طرح العطاءات 74.1 مليار دولار (12.3%).
ويعد مشروع بلغليم من أبرز مشاريع قطاع البناء والتشييد التي تم إطلاقها في الإمارات خلال هذا الربع. وتبلغ قيمة المشروع 2.2 مليار دولار مخصصة لبناء 1743 وحدة سكنية بما في ذلك المدارس والمساجد والمراكز الرياضية ضمن عناصر أخرى للمشروع الذي يقع في شمال شرق جزيرة ياس. واحتل قطاع الكيماويات المركز الثاني كأكبر القطاعات من حيث إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع بعد أن بلغت قيمة عقود القطاع 3.6 مليار دولار خلال هذا الربع، بينما جاء قطاع المياه في المركز الثالث بفارق كبير؛ حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن القطاع 3 مليارات دولار.
وأوضحت الدراسة أن النمو القوي للقيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي، يُعد أيضاً من أبرز المؤشرات الجوهرية التي تدل على تصميم دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، نتيجة للاتجاه العام الذي اتخذته المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي؛ إذ استمر هذا الاتجاه في التحرك للأعلى منذ عام 2018.
تضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 لتصل إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 7.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2022. ونجح سوق المشاريع في الإمارات بالاحتفاظ بمركزه كثاني أكبر أسواق المشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من عام 2023. إضافة إلى ذلك، تحسنت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات خلال هذا الربع هامشياً بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي، حسب دراسة صادرة عن «ميد وبحوث كامكو إنفست».
- قفزت 100% خلال الربع الثالث 2023
- البناء والتشييد أولاً بـ 32% من الإجمالي
وأوضحت الدراسة أنه وعلى أساس سنوي، قامت الإمارات بترسية عقود بقيمة 26.1 مليار دولار في عام 2021، وبقيمة 24.6 مليار دولار في عام 2022، فيما يعد أقل بكثير من متوسط القيمة السنوية للعقود التي تمت ترسيتها بين عامي 2013 و2020 بقيمة 40.4 مليار دولار على خلفية تداعيات جائحة كوفيد-19. إلا أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها حتى الآن على مدار التسعة أشهر الأولى من عام 2023 قد تجاوزت بالفعل 40 مليار دولار، ما يؤكد استمرار تعافي سوق المشاريع في الإمارات.
- تعزيز سوق المشاريع
وفيما يتعلق بالحجم الإجمالي لسوق المشاريع، وفقاً لميد، فإنه بنهاية الربع الثاني من عام 2023، بلغ إجمالي قيمة العقود في الإمارات 592.6 مليار دولار، من ضمنها مشاريع قيد التنفيذ بنحو 98.4 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 16.4% من القيمة الإجمالية مقابل 344.4 مليار دولار (57.5%) من المشاريع في مرحلة التصميم، بينما بلغت قيمة المشاريع في مرحلة طرح العطاءات 74.1 مليار دولار (12.3%).
- البناء والتشييد
ويعد مشروع بلغليم من أبرز مشاريع قطاع البناء والتشييد التي تم إطلاقها في الإمارات خلال هذا الربع. وتبلغ قيمة المشروع 2.2 مليار دولار مخصصة لبناء 1743 وحدة سكنية بما في ذلك المدارس والمساجد والمراكز الرياضية ضمن عناصر أخرى للمشروع الذي يقع في شمال شرق جزيرة ياس. واحتل قطاع الكيماويات المركز الثاني كأكبر القطاعات من حيث إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع بعد أن بلغت قيمة عقود القطاع 3.6 مليار دولار خلال هذا الربع، بينما جاء قطاع المياه في المركز الثالث بفارق كبير؛ حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن القطاع 3 مليارات دولار.
- مجلس التعاون
وأوضحت الدراسة أن النمو القوي للقيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي، يُعد أيضاً من أبرز المؤشرات الجوهرية التي تدل على تصميم دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، نتيجة للاتجاه العام الذي اتخذته المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي؛ إذ استمر هذا الاتجاه في التحرك للأعلى منذ عام 2018.