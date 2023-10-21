الاقتصاد

الإمارات ترسي عقوداً لمشاريع بـ 40 مليار دولار خلال 9 أشهر

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دار الخليج 0 تبليغ

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تضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 لتصل إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 7.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2022. ونجح سوق المشاريع في الإمارات بالاحتفاظ بمركزه كثاني أكبر أسواق المشاريع على مستوى دول في الربع الثالث من عام 2023. إضافة إلى ذلك، تحسنت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات خلال هذا الربع هامشياً بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي، حسب دراسة صادرة عن «ميد وبحوث كامكو إنفست».
  • قفزت 100% خلال الربع الثالث 2023
  • البناء والتشييد أولاً بـ 32% من الإجمالي
وأوضحت الدراسة أنه وعلى أساس سنوي، قامت الإمارات بترسية عقود بقيمة 26.1 مليار دولار في عام 2021، وبقيمة 24.6 مليار دولار في عام 2022، فيما يعد أقل بكثير من متوسط القيمة السنوية للعقود التي تمت ترسيتها بين عامي 2013 و2020 بقيمة 40.4 مليار دولار على خلفية تداعيات جائحة كوفيد-19. إلا أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها حتى الآن على مدار التسعة أشهر الأولى من عام 2023 قد تجاوزت بالفعل 40 مليار دولار، ما يؤكد استمرار تعافي سوق المشاريع في الإمارات.
  • تعزيز سوق المشاريع
وزادت العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات كنسبة من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس الخليجي من 34.3% في الربع الثاني من عام 2022 إلى 37.1% في الربع الثالث من عام 2023. وأسهمت في تعزيز سوق المشاريع في الإمارات بصورة رئيسية، مجموعة من العوامل التي شملت تحسن الظروف الاقتصادية بوتيرة أفضل من المتوقع والتي سمحت للإمارات بالبقاء على المسار الصحيح، والاستمرار في ترسية العقود المخطط لها مسبقاً، هذا إلى جانب القفزة التي شهدتها العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الكيماويات الإماراتي.
وفيما يتعلق بالحجم الإجمالي لسوق المشاريع، وفقاً لميد، فإنه بنهاية الربع الثاني من عام 2023، بلغ إجمالي قيمة العقود في الإمارات 592.6 مليار دولار، من ضمنها مشاريع قيد التنفيذ بنحو 98.4 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 16.4% من القيمة الإجمالية مقابل 344.4 مليار دولار (57.5%) من المشاريع في مرحلة التصميم، بينما بلغت قيمة المشاريع في مرحلة طرح العطاءات 74.1 مليار دولار (12.3%).
  • البناء والتشييد
أما على الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع البناء والتشييد مرة أخرى على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع الجديدة في الإمارات، باستحواذه على نسبة 32.3% من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2023 والتي وصلت إلى 4.6 مليار دولار أمريكي مقابل 4.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022.
ويعد مشروع بلغليم من أبرز مشاريع قطاع البناء والتشييد التي تم إطلاقها في الإمارات خلال هذا الربع. وتبلغ قيمة المشروع 2.2 مليار دولار مخصصة لبناء 1743 وحدة سكنية بما في ذلك المدارس والمساجد والمراكز ضمن عناصر أخرى للمشروع الذي يقع في شمال شرق جزيرة ياس. واحتل قطاع الكيماويات المركز الثاني كأكبر القطاعات من حيث إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع بعد أن بلغت قيمة عقود القطاع 3.6 مليار دولار خلال هذا الربع، بينما جاء قطاع المياه في المركز الثالث بفارق كبير؛ حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن القطاع 3 مليارات دولار.
  • مجلس التعاون
وحسب دراسة «ميد وبحوث كامكو إنفست»، زادت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 86% خلال الربع الثالث من عام 2023؛ إذ وصلت إلى 41.8 مليار دولار، مقابل 22.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022، ما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي لسوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد هذا المستوى هو ثالث أعلى المستويات المسجلة من حيث قيمة المشاريع المسندة على أساس ربع سنوي على مدى السنوات الخمس الماضية، حسب دراسة صادرة عن «ميد وبحوث كامكو إنفست».
وأوضحت الدراسة أن النمو القوي للقيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي، يُعد أيضاً من أبرز المؤشرات الجوهرية التي تدل على تصميم دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، نتيجة للاتجاه العام الذي اتخذته المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي؛ إذ استمر هذا الاتجاه في التحرك للأعلى منذ عام 2018.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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