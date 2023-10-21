شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل بريقه ويقترب من مستوى 2000 دولار للأوقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

شعور بالأمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الذهب تعزيز مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. واقترب، الجمعة، من المستوى النفسي الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية، حيث غذت المخاوف من مزيد من التصعيد في الصراع جاذبية السبائك كملاذ آمن.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.37% إلى 1981.04 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.64% إلى 1993.10 دولار.وارتفع الذهب بنسبة 3.47% هذا الأسبوع، أي حوالي 67 دولاراً. وأضاف ما يقرب من 160 دولاراً منذ بداية الصراع.وقال فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي السوق في شركة بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو: «اتجه الناس نحو الذهب ووجدوا شعوراً بالأمان وسط المخاطر الجيوسياسية».وتابع: «إذا كان هناك تصعيد في الصراع في الشرق الأوسط، فإن أسعار الذهب سترتفع فوق مستوى 2000 دولار».وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك» بمذكرة: «على الصعيد الفني، الفشل في تحفيز التدعيم والتصحيح الذي طال انتظاره نحو 1946 دولاراً قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لتحدي المقاومة في نهاية المطاف حول 2075 دولاراً، وهو أعلى مستوى قياسي اسمي منذ عام 2020».واستوعب المتداولون أيضاً تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الخميس، الذي ترك الباب مفتوحاً للحاجة المحتملة لمزيد من رفع أسعار الفائدة - الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك ذات العائد الصفري - لكنهم أشاروا أيضاً إلى المخاطر الناشئة والحاجة إلى التحرك بحذر..وفي الأسواق الفعلية، اضطر تجار الذهب في الهند إلى تقديم تخفيضات أكبر، حيث أدى ارتفاع الأسعار المحلية إلى تباطؤ الطلب قبل مهرجان رئيسي. وارتفعت الفضة 1.4% إلى 23.36 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.5% إلى 895.45 دولار. ونزل البلاديوم 1.01% إلى 1102.32 دولار.