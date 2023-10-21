شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكية العلا" تعرض منجزاتها في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في النسخة السابعة من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي سيقام خلال الفترة من 24 إلى 26 من شهر أكتوبر الجاري، تحت شعار "البوصلة الجديدة".

وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها إلى استعراض أبرز برامجها ومشروعاتها ومبادرتها ومشاركة الفرص الاستثمارية وفقًا لما تنص عليه "رؤية العلا" المتماشية مع رؤية المملكة 2030.

وتستعرض الهيئة الملكية من خلال جناحها مختلف التطورات ضمن خطة تطوير العلا، وأبرز ما تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، وخطط التطوير المستقبلية وفرص الاستثمار التي تزخر بها في مختلف القطاعات، إضافة إلى ما سيكون من توقيع عددٍِ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.

وتوفر الهيئة لمختلف المشاركين فرصة الاطلاع عن كثب على ما تمتاز به العلا في مجالات الاستثمار وما يتلاءم مع التوجه الرئيس لرسالة النسخة الجديدة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، وتعزيز الشراكات المختلفة التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في محافظة العلا.

منجزات العلا

وسيحوي جناح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عددًا من المشروعات، منها مخطط التطوير الحضري لوسط وجنوب العلا الذي تم إطلاقه أغسطس الماضي تحت شعار "نحو مجتمع مزدهر"، إضافة إلى أبرز ما تحقق من الرؤية التصميمية لمخطط "رحلة عبر الزمن" الذي يعنى بتطوير المناطق التاريخية في سبيل تحقيق هدف أن تصبح العلا أكبر متحف مفتوح في العالم.

وستمثل المشاركة حلقة وصل بين مختلف القطاعات لإبراز الدور الكبير للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبيوت الخبرة العالمية في مختلف المجالات، وأهمية الاستثمار وفق ركائز "رؤية العلا" ومنها الاستدامة والحفاظ على البيئة الطبيعية الثقافية، وتسليط الضوء على أهمية قطاعات الرياضة والفنون والثقافة والسياحة ضمن التوجهات الإستراتيجية.

وتؤكد مشاركة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على تحقيق المستهدفات عبر مجموعة من المبادرات والبرامج المشتركة، وفتح قنوات التواصل لتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف والمنظمات ذات الصلة، حيث تنسجم هذه الجهود مع أهداف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لمواصلة البناء المستدام، ووفقًا لما تسعى له بالشراكة مع الهيئة الملكية لرسم مشهد فعّال للاستثمار في المملكة.