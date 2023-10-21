عضو مجلس الشورى: الدول الأقل نموا لديها فرص تنموية أكبر من غيرها.. وهنا يأتي دور التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ودول آسيان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد عضو مجلس الشورى “فضل البوعينين”، أن الدول الأقل نموا لديها فرصة تنموية أكبر من غيرها في الانضمام إلى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ودول آسيان.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعمل على تنويع علاقاتها مع جميع دول العالم.

وأوضح أن العلاقات التجارية والسياسية والاقتصادية للمملكة مع دول رابطة الآسيان، مكنتها من تعزيز مكانتها الاستراتيجية في العالم.

وأشار إلى أن الرؤية السعودية 2030 تسعى لتعزيز علاقات المملكة مع جميع الدول وتبني سياسة الحوار الإيجابي.