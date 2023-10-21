الاقتصاد

وزير التجارة والصناعة ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

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القاهرة - سامية سيد - نعي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

 

وقال الوزير إن مصر فقدت واحداً من أخلص أبنائها وقامة كبيرة أثبتت جدارة فى المجال العسكرى والإداري حيث تدرج في الرتب والمناصب العسكرية قبل ترقيه لمنصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

 

ويتقدم سمير بخالص العزاء لأسرة الفقيد في مصابها الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ببالغ الحزن والأسى 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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