شكرا لقرائتكم خبر عن 811 مليون درهم أرباح مجموعة ملتیبلاي خلال 9 أشهر بنمو 199% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سجلت مجموعة ملتيبلاي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 زيادة ملحوظة في الأرباح بلغت 811.17 مليون درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، بزيادة قدرها 199% على أساس سنوي.

وتراجعت الأرباح الصافية من 9.7 مليار درهم في 9 أشهر من 2022، إلى 545.8 مليون درهم في 9 أشهر من بداية 2023.

وسجلت المجموعة صافي أرباح بقيمة 331 مليون درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة خلال الربع الثالث من عام 2023، محققة نمواً كبيراً بنسبة 337%، مقارنة بـ76 مليون درهم سجلتها في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثالث من العام 145.77 مليون درهم مع حساب التغيرات في القيمة العادلة في الاستثمارات.

وأظهرت أرقام الربع الثالث من عام 2023 تحقيق المجموعة إيرادات بقيمة 351.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 23.82% على أساس سنوي. وجاء الأداء القوي لـ«ملتيبلاي» مدعوماً بالنمو في قطاعاتها الاستراتيجية الأربعة (+9% على أساس سنوي) ونتيجة دمج «ميديا 247» و«ليفل» اعتباراً من 1 يوليو 2023. وارتفع هامش إجمالي الربح 50.1%، ما يعكس تحسناً قدره 128 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

وبدا هذا النمو واضحاً من خلال توزيعات الأرباح التي بلغت 194.37 مليون درهم من المحفظة العامة للمجموعة، والزيادة في الربح ليعكس التغيير في العملة المستخدمة للمشروع التركي المشترك «كاليون» من الليرة التركية إلى الدولار الأمريكي.

تحرص مجموعة ملتيبلاي على الاستفادة من أي فرص استحواذ مستجدة ذات قيمة تراكمية مجدية في جميع أنحاء العالم، للتوسع في أعمال شركاتها التابعة وتطوير ذراعها الاستثمارية. وتمتلك المجموعة رصيداً نقدياً قوياً تتجاوز قيمته الـ1.65 مليار درهم، ومعدلات دين ملائمة لحقوق المساهمين والأصول على حد سواء، وقدرة تمويلية تتجاوز الـ4 مليارات درهم.

وتواصل المجموعة عبر ذراعيها الاستثماريتين «ملتيبلاي» و«ملتبلاي+» إظهار براعة مالية مميزة عبر اقتناص فرص استثمارية واعدة ومربحة في جميع المجالات. وتشمل قطاعات الاستثمار الحالية لـ«ملتيبلاي»: التنقل، والطاقة، وخدمات المرافق، والإعلام والاتصال، واللیاقة الصحیة، والجمال. بينما تحافظ «مليبلاي+» على استراتيجيتها في الاستثمار الشامل في مختلف القطاعات بهدف تحقيق عائدات مجدية. وتبلغ قيمة المحفظة السوقية العامة لشركة «ملتيبلاي+» حالياً 33.28 مليار درهم، مقارنة باستثماراتها الأولية البالغة 15.43 مليار درهم.

وفي مجال الاستدامة، صنفت مؤسسة «ساستيناليتكس» الرائدة عالمياً في الدراسات البحثية والتصنيف في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة، مستوى مخاطر مجموعة ملتيبلاي عند 15.8، وهو تقييم ممتاز يضع المجموعة ضمن فئة «منخفضة المخاطر»، لتكون ضمن أفضل 10% من الشركات في القطاع المالي المتنوع، ودليلاً ساطعاً على التزامها بالاستدامة.

الاستثمارات الرئيسية

استحوذت مجموعة ملتيبلاي في إبريل الفائت على حصة الأغلبية (55%) في شركة الإعلانات الخارجية الرائدة في دولة الإمارات «ميديا 247»، في استثمار بلغت قيمته 225 مليون درهم. ونجحت «ميديا 247» في النصف الأول من عام 2023 في تجاوز الأهداف التي حددتها من حيث الإيرادات والأرباح، ما عزز صورتها كشركة ذات قدرات مالية قوية.

وفي خطوة جديدة لتعزيز حضورها في مجال اللیاقة الصحیة والجمال، استحوذت شركة «إم جي ويلنس القابضة»، التابعة لمجموعة ملتیبلاي، على حصة 49.38% في شركة «ليفل تكنولوجي القابضة» في أغسطس الماضي، وتشتهر الأخيرة بمنصتها للرفاه المؤسسي التي تقدم مجموعة شاملة من حلول الرفاه الصحي للأفراد والمجموعات والشركات، ما يدعم تحقيق التوازن بين العمل والحياة، وبالتالي تعزيز جودة الحياة الشخصية والرضا عن العمل. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار الاستراتيجي في تطوير العمليات وتعزيز التوسع الإقليمي. كما أن دمج منصة «هيلثيريو» مع نظيرتها «ليفل ويلبينج» سينتج عنه تقديم عروض وخدمات شاملة، ما جعلها المصدر الرئيسي في المنطقة لخدمات الصحة الوقائية والرفاه لعملائها.

كذلك استثمرت مجموعة ملتيبلاي، عبر ذراعها الاستثمارية ملتيبلاي+، مبلغ 367 مليون درهم للحصول على حصة أقلية في شركة «بريك ووتر إنيرجي» التابعة لشركة «إي آي جي». وتمتلك شركة «بريك ووتر إنيرجي» 25% في شركة «ريبسول إي آند بي»، وهي شركة لاستكشاف وإنتاج الغاز تتخذ من أمريكا الشمالية مقراً لها. وبموجب هذا الاستحواذ ستصبح «ملتيبلاي+» مالكاً جزئياً لمحفظة عالمية متنوعة ومربحة وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستمرة.

إنجازات الشركات التابعة

حققت شركة «الإمارات لتعليم القيادة» ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباحها بلغ 14.15% على أساس سنوي، مدفوعة بمزيج من الإيرادات الإيجابية وارتفاع دخل الفوائد مقارنة بالعام الماضي. كذلك وافق مجلس إدارة الشركة، تماشياً مع استراتيجية التوسع في أسواق جديدة، على الاستثمار في شركة «المستشارون» لتعليم القيادة بالمملكة العربية السعودية، عن طريق توقيع اتفاقية سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين ريـال سعودي. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بعد الحصول على الموافقات المالية والقانونية اللازمة. وتوجت الشركة أداءها المميز بحصولها على شهادة الـ«آيزو 31000» لنظامها الخاص بإدارة المخاطر. واستضافت «الإمارات لتعليم القيادة» «الحوار الوطني الـ11 للطموح المناخي» بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

«مجموعة أومورفيا»

حققت «مجموعة أومورفيا»، التابعة لمجموعة ملتيبلاي، والمتخصصة في مجال العناية الشخصية والجمال، نمواً في صافي الأرباح بلغ 22.18% على أساس سنوي، وهو نمو عززه التوسع في هامش الربح الإجمالي بفضل مزيج إيجابي من الإيرادات وارتفاع كبير في عائدات الفوائد. كما توسعت المجموعة في أعمال شركتها الشهيرة «تيبس آند توز» من خلال افتتاح فرعين جديدين لها في دبي وأبوظبي، ليُصبح إجمالي عدد الفروع في شبكتها المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية 40 فرعاً. وتضم «تيبس آند توز» مجموعة من أكبر وأنجح صالونات التجميل والمراكز الصحية في المنطقة. كذلك احتفت سلسلة صالونات التجميل «بيداشينغ بيوتي لاونج» بفروعها الـ23 في الدولة بحصولها على جائزة «صالون التجميل المفضل» في دولة الإمارات من «جوائز فاكت سبا آند ولنس 2023»، مع استمرارها في توسعة عملياتها والارتقاء بخدمات التجميل الشاملة في جميع أنحاء البلاد.

«بال القابضة للتبريد»

وحققت أرباح «بال القابضة للتبريد»، الشركة الرائدة في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات، نمواً ثابتاً على أساس سنوي، حيث إن النمو المزدوج الرقم الذي حققته إيرادات طلبات توصيل الخدمة الجديدة قد تأثر بارتفاع تكاليف التمويل والنفقات الإضافية المرتبطة بالمرحلة الأولى من مشروع توسعة محطة «طموح» لتبريد المناطق (طاقة إضافية بنسبة 5.000 طن تبريد). ونجحت الشركة كذلك خلال هذا الربع في توصيل خدماتها لـ«مدرسة نورد أنجليا» الجديدة في جزيرة الريم، بطاقة تبريدية بلغت 1,250 طن تبريد، من محطة التبريد «طموح». ومع قرب انتهاء المرحلة الثانية من توسعة المحطة في وقت لاحق من هذا العام، ستبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 75,000 طن تبريد. وتتوقع الشركة تشغيل مصنعها الجديد لتبريد مجمع «دانات» هذا العام، بقدرة إنتاجية تبلغ 37,500 طن تبريد، ما يرفع إجمالي قدرات «بال القابضة للتبريد» إلى نحو 257,000 طن تبريد، مع قدرة جاهزة تبلغ 183,000 طن تبريد عبر محطاتها السبعة.

«فيولا للاتصالات»

وسجلت «فيولا للاتصالات»، وهي شركة متكاملة لحلول التسويق والاتصال تابعة للمجموعة، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 84% على أساس سنوي، وهي أرباح عززتها الزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات الشركة وارتفاع معدل إشغال أصول الوسائط الإعلانية الخارجية. ونجحت الشركة في ترسيخ حضورها بدخولها قائمة أفضل 100 شركة ووكالة لتنظيم الأحداث والفعاليات لعام 2023، وذلك وفقاً لمؤشر «إيفنتكس إندكس» المرموق، لتصبح أول شركة إماراتية تحظى بهذا التصنيف. كما حصدت الشركة 5 جوائز عن حملتها ضمن فعاليات «لحظات أبوظبي» التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وهي مبادرة متكاملة تهدف إلى تعزيز شعور الانتماء بين المجتمعات، ورُشحت لـنيل اثنتين من «جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرقمية» في فئتي «أفضل حملة رقمية متكاملة» و«أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي».