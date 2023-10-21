شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الصيني: سنعزز التعافي الاقتصادي بالتوسع محليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان جونغ شينغ في تقرير صدر اليوم السبت، إن الصين ستعزز التعافي الاقتصادي المستدام بالتركيز على التوسع في الطلب المحلي مع تفادي المخاطر المالية.

وذكر "بان" في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، إن البنك المركزي سيجعل سياسته أكثر "دقة وفاعلية" مع توجيه المؤسسات المالية إلى خفض أسعار فائدة الإقراض الحقيقية وتقليل التكاليف المالية بالنسبة للشركات والأفراد.

تعزيز ثقة المستثمرين

أردف "بان" في التقرير أن الجهود ستُبذل لتنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، وحدد التقرير أولويات السلطات على المدى القصير وقُدم إلى برلمان البلاد.

ونما اقتصاد الصين بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، وزاد الاستهلاك والنشاط الصناعي في سبتمبر على نحو مفاجئ أيضا، ما يشير إلى أن مجموعة حديثة من التدابير المتعلقة بالسياسات تساعد بالفعل في تحفيز التعافي غير المستقر.