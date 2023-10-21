شكرا لقرائتكم خبر عن «إي آند» ترسم معالم المستقبل الرقمي ومشروع ثوري لشحن السيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إي آند» e&، عن اختتام مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023 بنجاح، حيث اجتذبت الزوار وصناع القرار وخبراء التكنولوجيا إلى جناحها الذي تضمن مجموعة واسعة ومميزة من العروض التفاعلية المبتكرة في مجالات التنقل، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والطيران، والنفط والغاز تحت شعار «e& تعزز الابتكار».

وتعكس المشاركة الجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة في دفع عجلة التقدم التكنولوجي من أجل المساهمة في صناعة مستقبل أفضل، وذلك من خلال عرض أحدث التقنيات وقدرتها على التأثير في الصناعات المختلفة، وتحفيز الإبداع والابتكار، وإتاحة الفرص للاطلاع على أهم التجارب الناجحة في القطاع التكنولوجي.

وقدمت «إي آند» نقلة نوعية في مجال التنقل الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الإطلاق الأولي لمشروع «Charge&Go» الأول من نوعه كمنظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستتوزع المحطات بشكل استراتيجي في جميع أنحاء دولة الإمارات لتشكل منظومة شحن كهربائي متكاملة وبكفاءة عالية وبأسعار مناسبة.

وأعلنت المجموعة في هذا الحدث التكنولوجي العالمي عن إطلاق أول متجر ذاتي التشغيل على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، تحت اسم (EASE)، في خطوة مهمة تشكِّل نقلة نوعية في قطاع البيع بالتجزئة والخدمات الرقمية المقدَّمة للعملاء.

شبكة الجيل الخامس

وأعلنت «اتصالات من إي آند» خلال معرض جيتكس 2023، عن إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلّة (5G Stand Alone network) لمستخدمي الهواتف المتحركة. ويتيح إطلاق شبكة الجيل الخامس المستقلة للمرة الأولى لمستخدمي الهواتف المتحركة الحصول على أعلى سرعات لرفع البيانات، وتحسين كفاءة بطاريات الأجهزة، والارتقاء بتجاربهم عبر سرعات اتصال فائقة. وتساهم هذه الشبكة في دعم العديد من التطبيقات المستقبلية بما في ذلك تجربة الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، والفيديو عبر الراديو الجديد (ViNR) بطريقة تتفوق على تقنيات تطبيقات الإنترنت (OTT).

ويشكل التطبيق الجديد للشبكة إنجازاً تكنولوجياً جديداً بعد إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلّة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (FWA) في بداية عام 2023، في خطوة تهدف إلى تزويد العملاء بأفضل خدمات الاتصال ونقل البيانات عبر شبكة مستقلة موثوقة وآمنة على مستوى الدولة.

وتمكنت «اتصالات من إي آند» من تحقيق إنجاز عالمي آخر من حيث تحقيق أعلى سرعة لتنزيل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس وصلت إلى أكثر من 13 جيجابايت بالثانية، والذي يعزّز من خلال السرعات المتطورة للشبكة من مكانة دولة الإمارات لتواصل صدارتها على صعيد سرعات الجيل الخامس عالمياً.

الشراكات الاستراتيجية

ونجحت «إي آند» بتأسيس شراكات هادفة خلال أسبوع جيتكس جعلتها تتصدر المشهد من خلال الرؤية المدعومة بعقلية التطور والنمو التي تتمتع بها المجموعة، بالإضافة إلى استراتيجية مدروسة تؤكد التزامها بالابتكار والعمل المشترك. ووقعت المجموعة من خلال ركائز أعمالها مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات والمؤسسات والشركات، مما يدعم جهودها المستمرة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا، شملت بشكل أساسي الدخول في شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز النهوض بالتعليم التكنولوجي، والتحالف مع القمة العالمية للحكومات، لتصبح الشريك الرئيسي للحدث.

كما وقعت «اتصالات من إي آند» العديد من المبادرات والاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية مثل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، كجزء من مبادرتها لتوظيف وتمكين المواهب وخبرات الإماراتية في الدولة، وشرطة دبي، ومجلس الأمن السيبراني، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي، كما أقيم حفل تخرج لبرنامج الأمن السيبراني الخاص الذي تم تنفيذه بالشراكة بين «إي آند اتصالات» ومجلس الأمن السيبراني.

تعزيز الابتكار

وقدمت «إي آند» العديد من النماذج التكنولوجية المبتكرة لكافة ركائز الأعمال ضمن جناح المجموعة في معرض جيتكس جلوبال 2023، لتؤكد التزامها بتشكيل مستقبل القطاعات الحيوية بدءاً من السيارات النموذجية العالمية ذاتية القيادة، إلى التصميمات والابتكارات التي تدمج حلول الاتصال الذكية. وعرضت المجموعة أحدث عروض مستقبل السفر الجوي، بالإضافة إلى عدة حلول تكنولوجية في قطاع الرعاية الصحية.

وتفوقت المجموعة في عروضها المقدمة في مجال الروبوتات المدعومة بالبنية التحتية الرقمية وشبكة الجيل الخامس، وسلطت «اتصالات من إي آند» الضوء على عروض حلول إنترنت الأشياء، وشبكة الجيل الخامس مع التركيز بشكل خاص على تمكين البث المباشر والتجارب ثلاثية الأبعاد، وسرعات الشبكة المذهلة، وتقنيتي الهولوغرام والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى الحلول المميزة التي صممت لدعم تحول الشركات الناشئة والصغيرة، وكذلك حلول المنزل الذكي التي تتمتع بمزايا خاصة وتقدم للعملاء مجموعة من الحلول التي تغير شكل حياتهم المنزلية.

وركزت «إي آند المؤسسات» خلال الحدث العالمي على إضافة القيمة للعملاء، من خلال عروضها المقدمة للمؤسسات والشركات بطريقة مبهرة ومبتكرة، عبر استخدام العروض التفاعلية التي تظهر للزوار قيمة التكنولوجيا، مثل «نموذج المدينة الذكية»، بالإضافة إلى حلول الطاقة الرقمية المزدوجة التي أحدثت ثورة في إدارة الخدمات اللوجستية وتحسين المرافق، بالإضافة إلى منصات الرعاية الصحية، التي تربط المرضى والأطباء من خلال الاستشارات الافتراضية، وسلطت الضوء على حلول السحابة ومراكز البيانات NICE التي تعزز تجارب العملاء من الشركات، ومن خلال حلول EngageX، تتيح الشركة للضيوف والزوار رحلة تسوق رقمية مميزة ضمن تجربة العملاء في مجال البيع بالتجزئة.

إثراء تجربة العملاء

وتضمنت عروض شركة «إي آند الحياة»، مجموعة من المشروعات والخدمات والمبادرات التي تساهم في تعزيز التجربة الرقمية للأفراد، بما يشمل عرضاً توضيحياً لإتاحة خدمات تطبيقي elGrocer وبسمات Smiles ضمن تطبيق e& money، بهدف إثراء تجربة العملاء في المشتريات وتجارة التجزئة، والتعاون مع بقية الركائز في «إي آند» لتقديم تجربة تسوُّق شاملة ومختلفة. وفي مجال الخدمات المالية، أتاحت للعملاء التعرّف إلى حلول البنك الرقمي WIO، الذي نجح في تغيير شكل الخدمات المصرفية لملاءمة متطلبات العصر الرقمي، عبر تقديم خدمات مصمَّمة خصيصاً لتسهيل حياة الأفراد.

وتميزت عروض شركة «إي آند الاستثمار»، بتوضيح أبرز عمليات الاستحواذ التي قامت بها خلال العام، والتي تضمنت الاستثمار في Airalo مزود الشرائح الإلكترونية (eSIM) إلى Maxbyte للحلول الرقمية والروبوتية المتكاملة.