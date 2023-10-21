الخطوط السعودية

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وأوضحت أن ذلك يأتي تزامنا مع بدء مشروع تطوير مطار الوجه، الذي تم الإعلان عنه من شركة البحر الأحمر الدولية في هذا الشأن، مؤكدة أنه سيتم إعفاء جميع التذاكر من أي قيود أو رسوم عند الإلغاء أو إعادة الإصدار أو استعادة قيمتها.
وبادرت البحر الأحمر الدولية، بتوفير حافلات ترددية مجانية لنقل ضيوف السعودية بين مطار الوجه ومطار البحر الأحمر الدولي، فيما ستكون عمليات السعودية التشغيلية من وإلى مطار البحر الأحمر الدولي حاليا بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، عبر مدينتي الرياض وجدة.
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