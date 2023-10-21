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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» أطلق حملة (#نظاميتك_استدامتك) بنسختها الثانية، التي تهدف إلى تثقيف مقدمي الخدمات في أنشطة قطاع إدارة النفايات بأهمية إصدار التراخيص والتصاريح عبر المنصة الالكترونية، وذلك ضمن إطار جهود موان المستمرة حول حماية البيئة وتنظيم القطاع والحد من العشوائية لتعزيز نظامية المنشآت وتحفيز استثمارها. وأفاد المتحدث الرسمي في موان سلطان الحارثي أن منصة التراخيص والتصاريح تتيح للمنشآت حماية الاستثمار واستبعاد الجهات غير المرخصة. يذكر أن النسخة الأولى من حملة (#نظاميتك_استدامتك) حققت نتائج ملموسة في الإسهام بتنظيم القطاع وتثقيف المنشآت والجهات ذات العلاقة، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص أو التصاريح الصادرة منذ بدء النظام في عام 2021م وحتى عام 2023م خلال المنصة ما يقارب 944 رخصة وتصريح، مما أسهم في رفع الوعي بأهمية إصدارها ومعرفة الآثار الإيجابية المحققة منها.

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