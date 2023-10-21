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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تشارك في فعاليات المعرض الزراعي السعودي الذي ترعاه وزارة البيئة والمياه والزراعة ويحتضنه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض للفترة من 23 إلى 26 أكتوبر.

وسيتم تقديم ورشة عمل لعرض الخدمات التي تقدمها الشركة للمستفيدين التي تشمل الخدمات المسندة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الشركة، وهي خدمات الاستيراد والتصدير، والمساندة في إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات، وخدمات التسجيل لمدخلات الإنتاج الزراعي، والخدمات البيطرية.

يذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية أحد مخرجات برنامج التحول في تقديم الخدمات الزراعية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن مبادرات التحول الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تقديم خدمات زراعية ذات جودة عالية ومستدامة، بما يسهم في تمكين المزارعين والمربين والمنشآت التجارية في القطاع الزراعي من رفع كفاءة التشغيل، وزيادة مستوى الجودة والإنتاجية.