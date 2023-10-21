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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «سرك» شاركت في معرض IFAT الدولي المقام في مدينة مومباي بالهند، بهدف بحث الفرص والتعاون مع الشركات العالمية، وإبراز جهود المملكة نحو تحقيق المستهدفات البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. وتأتي مشاركة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» في المعرض الأكبر من نوعه في الهند من خلال تخصيص جناح للشركة، وزيارات مكثفة للوفود للأجنحة العارضة؛ بهدف الاطلاع على أفضل التقنيات والخبرات العالمية، وعقد اجتماعات عمل مع أهم الشركات المختصة، إضافة إلى تقديم عروض لزوار المعرض عن سعي المملكة لتفعيل قطاع إعادة التدوير.

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