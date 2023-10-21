اتفاقيتا اعتراف متبادل بشهادات الحلال مع إندونيسيا وسنغافورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء اتفاقيتي اعتراف متبادل بشهادات الحلال مع إندونيسيا وسنغافورة.

وبحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مذكرة تفاهم مع المجلس الإسلامي السنغافوري لبحث فرص التعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.

ومثل المملكة في التوقيع معالي الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، فيما مثل الجانب السنغافوري الرئيس التنفيذي للمجلس الإسلامي السنغافوري الأستاذ قادر ميدين.

كما وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا للتعاون للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.

ومثل الهيئة في التوقيع الدكتور هشام الجضعي، فيما مثل الجانب الإندونيسي رئيس مجلس إدارة وكالة ضمان المنتجات الحلال، محمد عقيل إرحم.

وتهدف المذكرتين إلى تطوير إجراءات تقييم المطابقة والمواصفات القياسية واللوائح الفنية لإصدار شهادات الحلال، والاعتراف المتبادل بين الطرفين للمنتجات المحلية المصدرة بين بلديهما، كما تشمل تبادل الخبرات والمعارف في مجال التدريب والبحث والتحاليل المخبرية للحلال.

وشدد الجضعي على أن «الغذاء والدواء» ممثلة في المركز السعودي للحلال تعمل على بناء منظومة موحدة للجهات المانحة لشهادات الحلال في جميع دول العالم، وتمثل ذلك في توقيع مذكرة تعاون مع مركز التنمية الإسلامية الماليزية «جاكيم» والمعهد المغربي للتقييس التابع لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء: المؤشرات تفيد أن الاقتصاد الإسلامي عالميا يحظى بفرص واعدة، وحجم الاقتصاد الإسلامي في نمو كبير.

يذكر أن المركز السعودي لحلال، أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، وتسهم الشهادات التي يمنحها في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى دعم تصدير المنتجات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية.