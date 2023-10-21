شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تستعرض خطتها الاستثمارية بمنتدى الطاقة السعودي الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت الشركة السعودية للكهرباء في منتدى الطاقة السعودي الصيني 2023، الذي أقيم في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر، تحت إشراف وزارة الطاقة.

وذلك للاستفادة من التجارب الصينية المتقدمة في بناء شبكات منظومة نقل الطاقة الكهربائية والربط بين مناطق المملكة بمختلف التقنيات، إضافة إلى مشاريع الشبكات الذكية وتقنيات تخزين الطاقة الكهربائية.

منتدى المستثمرين الصينيين

ودعت الشركة من خلال مشاركتها في المنتدى المستثمرين الصينيين للاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة داخل المملكة، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة المقاولين والمستثمرين الصينيين في مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وتسعى "السعودية للكهرباء" لاستثمار ما يقارب 500 مليار ريال سعودي حتى عام 2030.

قطاع الكهرباء

وتحرص على دعم وتوطين قطاع الكهرباء من خلال الاستفادة من الخبرات الصينية والتعاون في مجال نقل التقنية والبحث والتطوير؛ بهدف الوصول إلى توطين الصناعات الكهربائية بما يلبي احتياجاتها بنسبة 75% بحلول عام 2030 مما يعزز أمن وتوطين سلاسل الإمداد.

وزار وفد الشركة السعودية للكهرباء على هامش المنتدى عدداً من الشركات الصينية، واطلعوا خلالها على تجاربهم في مجال تطوير البنى التحتية والطاقة الكهربائية والشبكات الذكية، وتخزين الطاقة، ومشاريع نقل وإنتاج الكهرباء.