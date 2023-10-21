شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة كهرباء القناة: انخفاض نسبة الفقد بالشبكة إلى 11.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الإجراءات التى اتخذتها الشركة على مدار السنوات القليلة الماضية ساهمت فى الحفاظ على حق الدولة وسلامة واستقرار التغذية الكهربائية للمشتركين بنطاق المحافظات التابعة للشركة والذين يبلغ عددهم 4.959 مليون مشترك فى 30/ 6/ 2023 مقابل 4.750 مليون مشترك فى 30 /6/ 2022 بزيادة قدرها 209 ألف مشترك وبمعدل تطور4.4%.

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى والتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع سواء القانونية أو الكودية ساهم فى خفض نسبة الفقد بالشبكة، موضحاً أن نسبة الفقد فى الطاقة بلغت 11.28% خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 12.85% الفعلى لعام 2021 / 2022.

أنه تم تركيب 309 ألف عداد كودى مسبوق الدفع بالمبانى العشوائية والمخالفة خلال العام المالى 2023/2022 مقابل 265 ألف للعام المالى 2022/2021 بنسبه تطور 116.6 %.

وقال أبو وردة، نه نتيجة تكثيف أعمال الضبطية القضائية ومحاضر شرطة الكهرباء بلغ إجمالى ما تم استرداده من سرقات التيار الكهربائى 393 مليون و614 ألف جنيه، موضحا أنه بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية المحررة 109 الف 886 محضر بقيمة 173 مليون و672 ألف جنيه خلال العام المالى 2022/2023 بزيادة 42% عن العام السابق.