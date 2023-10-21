شركة سات تدشن امتياز النقل في المنطقة الجنوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة العامة للنقل امتياز نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة في المنطقة الجنوبية، والذي فازت فيه شركة سات SAT بتحالف بين الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» وشركة ألسا الإسبانية، وذلك في إطار طرح سوق النقل بين المدن بالحافلات في المملكة للمنافسة بين الشركات المحلية والعالمية، وذلك لتقسيم شبكة وخطوط النقل إلى ثلاث مناطق جغرافية رئيسة هي منطقة الشمال، منطقة الشمال الغربي والمنطقة الجنوبية.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة سات تركي الصبيحي، أن التحالف بين شركة سابتكو التي تمتلك خبرة 45 عاما في النقل لجميع مناطق المملكة، وبين شركة ألسا الإسبانية الموجودة في أربع قارات، لديها خبرة أكثر من 100 عام في مجال النقل، سيعزز منظومة النقل في المملكة.

وأوضح أن الشركة ستعمل على خطة تشغيلية تغطي عدة مدن تبدأ من مركزها في الرياض مرورا بالدمام والأحساء، ثم باتجاه المنطقة الغربية مرورا بجدة ومكة المكرمة، مشيرا إلى أن الشركة ستغطي شبكة طريق جدة خميس مشيط بما في ذلك الطائف والباحة والنماص وأبها وجازان وصولا إلى نجران في المنطقة الجنوبية، وعدد من المدن الوسيطة المرتبطة في منطقة الامتياز.

شركة سات SAT

تحالف بين:

شركة «سابتكو»

شركة ألسا الإسبانية

الخطة التشغيلية:

تبدأ من مركزها في الرياض مرورا بالدمام والأحساء.

ثم باتجاه المنطقة الغربية مرورا بمدينة جدة ومكة المكرمة.

تغطية شبكة طريق جدة خميس مشيط بما في ذلك الطائف والباحة والنماص وأبها وجازان ونجران.

تغطية عدد من المدن الوسيطة المرتبطة في منطقة الامتياز.

شبكة النقل: