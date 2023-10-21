المركز الوطني للتنافسية يطلع غرفة التجارة الأمريكية على الحوافز المقدمة للشركات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناول اللقاء الدوري للمركز الوطني للتنافسية، مع غرفة التجارة الأمريكية، النمو الذي تشهده المملكة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي نُفذت في الأعوام الماضية ضمن «رؤية المملكة 2030»، وأثرها على تنافسية المملكة، وما تحقق في التقارير المعتبرة التي تقيس أداء تنافسية الدول على المستوى العالمي، ومستجدات حماية البيانات، وأثر الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية والتنمية، وبرامج الاستدامة والحوافز المقدمة للشركات في مختلف المجالات، وريادة الأعمال، إلى جانب استعراض حلول المناخ.

حضر اللقاء، نائب الرئيس التنفيذي للمركز وليد الرضيان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني، والرئيس لشؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس، إلى جانب مشاركة ممثلين من وزارتي الطاقة، والصحة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، و30 قياديا من شركات قطاع الأعمال الأمريكي.

وأكد الرئيس لشؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس، أن غرفة التجارة الأمريكية والشركات الممثلة فيها تسعى إلى مواءمة أعمالها وأهدافها بما يواكب رؤية المملكة 2030، مثمنا التواصل المستمر بين الغرفة والمركز الوطني للتنافسية والجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة.

وفي نهاية الاجتماع زار الوفد الضيف فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في واجهة روشن، واطلعوا على الخدمات التي تقدمها فروع المركز الـ17 الموجودة في 13 مدينة سعودية، ومنصة «الأعمال» التابعة للمركز لقطاع الأعمال في المملكة، التي بلغت منذ إطلاق المركز في 2020 حتى نهاية الربع الثالث الماضي 1.8 مليون خدمة، منها 930 ألف خدمة وفرت خلال منصة «الأعمال»، و884 ألف خدمة قدمها ممثلو الجهات المعنية بقطاع الأعمال خلال فروع المركز المكانية، فيما بلغ عدد المستفيدين 679 ألف مستفيد، منهم 45 ألفا من أصحاب الأعمال.

أبرز ما تناوله اللقاء