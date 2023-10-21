مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الآثار الاقتصادية للصراعات العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس أن النسخة السابعة من المبادرة التي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023، ستناقش قضايا مهمة، تشمل الآثار الاقتصادية للصراعات التي يعيشها العالم حاليا، والتغير المناخي، واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، في وقت يجتمع فيه القادة للبحث عن حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية الكبيرة والأكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقال ريتشارد أتياس «يواجه العالم مجموعة من التحديات غير المسبوقة، «من واجبنا أن نستخدم قدرتنا على جمع القادة والمستثمرين والمبتكرين والمفكرين من جميع أنحاء العالم في لتحديد حلول فعاله لهذه القضايا».

وفي رده على أسئلة الإعلاميين الدوليين المشاركين في المؤتمر الصحفي، أوضح أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تمضي قدما كما هو مخطط لها، ولم تؤثر الأحداث الجارية في العالم وفي المنطقة على نحوِ خاص تجاه المشاركين والحضور بشكل عام.

وأكد أتياس أن عقد مؤتمر مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض يأتي ضمن مجموعة من القمم والمؤتمرات العالمية التي تعقد على مدار العام ويتم خلالها مناقشة أبرز الأحداث الاقتصادية.

وأعرب عن وجهة نظره بأن ثقة المستثمرين تميل إلى اتخاذ توقعات على المدى البعيد وتمتلك درجة من المرونة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية، مبينا أن التوقعات على المدى القصير قد تبدو مثيرة للقلق، بينما التوقعات على المدى الطويل ستكون أفضل.

وأطلع أتياس المشاركين على برنامج النسخة السابعة من المبادرة، بما في ذلك الإعلان الرئيس عن الأداة الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الأسواق الناشئة، كما يتضمن البرنامج قمة الطاقة، وقمة الذكاء الاصطناعي ومجموعة من الجلسات المخصصة لتحليل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لمواطني العالم، مشيرا إلى أن المؤتمر سيجمع قادة التمويل والتكنولوجيا لمواجهة التحديات العالمية.