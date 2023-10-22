شكرا لقرائتكم خبر عن «القروض الطلابية» تكلف الأمريكيين 7 إلى 8 مليارات دولار شهرياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: خنساء الزبير

تم تعليق سداد القروض الطلابية الفيدرالية، خلال فترة انتشار «كوفيد-19»، لكن هذا التعليق، انتهى، ما يزيد عبء المدفوعات الشهرية لنحو 40 مليون شخص، بسبب فاتورة كانوا مزقوها منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ويحذر الاقتصاديون من أن التأثير في الأسر والاقتصاد غير مأمون بدرجة كبيرة؛ حيث لا توجد سابقة حدث فيها أن توقف المقترضون فترة طويلة عن السداد.

ويرون أن مع قيام إدارة بايدن بتكثيف سداد أكثر من 1.7 تريليون دولار من ديون القروض الطلابية الفيدرالية، فإن تجار التجزئة والمقرضين عرضة لضربة قوية.

وتتزامن عودة فاتورة القرض الطلابي، مع فترة متقلبة للاقتصاد الأمريكي، الذي يواجه رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وإضراب العمال في جميع أنحاء البلاد، وإغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق.

قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتيكس: إن الاقتصاد سيواجه صعوبات في الربع الرابع، ويرجع ذلك جزئياً إلى انتهاء فترة تعليق السداد. وما يزيد الأمر سوءاً أن العديد من المقترضين تحمّلوا ديوناً إضافية، أثناء فترة التوقف المؤقت للسداد، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة التقارير الائتمانية.

ووجدت الدراسة أن ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين لديهم ديون طلابية، وضعوا رصيداً في بطاقة ائتمان التجزئة الجديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ وحصل نحو 15% على قرض شخصي، ما يشكل ضغطاً إضافياً على الميزانية المجهدة بالأساس.

تأثير الدومينو

حذرت إحدى شركات الخدمات المالية الأمريكية من خطر كبير محتمل على الإنفاق الاستهلاكي في المستقبل، بسبب استئناف السداد؛ حيث أظهر استطلاع لنحو 600 مستهلك لديهم ديون طلابية، أن نحو النصف هم «قلقون للغاية» بشأن تغطية نفقاتهم.

وأظهر الاستطلاع أن نحو 70% من المقترضين يخططون لتأجيل عمليات الشراء الكبيرة، لأكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فيما يخطط العديد منهم لخفض إنفاقهم على الملابس والسفر والطعام، ما سينعكس سلباً على قطاع التجزئة، الذي يعتمد معظمه على إنفاق العطلات لزيادة إيراداته؛ ما يشبه «تأثير الدومينو». وتشير التقديرات إلى أنه بدءاً من أكتوبر الجاري، سيتم تخصيص نحو 7 إلى 8 مليارات دولار شهرياً، لمدفوعات قروض الطلاب؛ ما يعني أن تجار التجزئة، الذين يوفرون احتياجات المستهلكين من هذه الفئة، هم الأكثر عرضة للتأثير.

وتبلغ قيمة الفاتورة النموذجية للقرض الطلابي نحو 350 دولاراً في الشهر، ولكن ما لا يقل عن 10% من المقترضين لديهم دفعة تزيد على 700 دولار.

إلى أين الاتجاه؟

مؤخراً، تنفّس الأمريكيّون الصعداء بعد تمرير مشروع قانون «اللحظات الأخيرة» في الكونغرس، لتجنّب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية ولو ل45 يوماً إضافية، تمنح الحزبين الديمقراطي والجمهوري وقتاً للتفاوض. وكان الإغلاق وشيكاً للمرة الخامسة عشرة منذ عام 1981، عقب شدٍّ وجذب بين البيت الأبيض ومجلسَي النواب والشيوخ، كما تركزت المسائل الخلافية بين الإدارة الأمريكية ومعارضيها حول رفع سقف الدين وأوجه الإنفاق وخفض الميزانية.

ويتضمن القانون الذي وقعه الرئيس بايدن، مساعدات الكوارث الطبيعية التي طالب بها البيت الأبيض، بينما تجنّب القانون تمويلاً بقيمة ستة مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا، وهو تنازل اشترطه العديد من الجمهوريين في مجلس النواب.

ارتفاع الدين

وتجاوز الدين الحكومي الأمريكي مستوى 33 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، بحسب الخزانة الأمريكية. وأسهمت الزيادة بنحو 50% في الإنفاق الفيدرالي بين 2019 و2021، بشكل رئيسي في ارتفاع الدّين، الذي يأتي نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع كُلفة الديون بسبب الزيادة في قيمة الفائدة، في ظل سياسات التشديد النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات الوزارة أنّ عجز واشنطن عن الموازنة بين حجم إنفاقها وعائداتها من ضرائب وغيرها، وصل إلى 1.5 تريليون دولار خلال 11 شهراً الأولى من السنة المالية، بارتفاع بنحو 61% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويحدث الإغلاق الحكومي عندما تُنفَق أموال ميزانية العام المنقضي، وتحتاج المؤسسات الحكومية إلى مخصصات السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول بموافقة من الكونغرس.

وقد وافق الجمهوريون (الأغلبية في مجلس النواب) على رفع سقف الدين، قبل أشهر، لكن شريطة إجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية، وانتهت المفاوضات باتفاق ينص على تعليق حدّ الدَّين لمدة عامين، وخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، بتجميد بعض التمويلات، مع تقييد الإنفاق بنموّ بنسبة 1% في 2025.

تبعات عدم سداد الديون

يعدّ أبرز تبعات تخلّف واشنطن عن سداد الديون هو العجز عن دفع الرواتب في مختلف الوكالات الفيدرالية؛ إذ تتوقع وكالة موديز أنّه في حالة المواجهة المطولة، ستنخفض أسعار الأسهم بمقدار 20% تقريباً، وسوف ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4%، ما يؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف.

«هبوط ناعم» في 2024

يسعى الفيدرالي الأمريكي، إلى تحقيق «هبوط ناعم» عبر ارتفاع أبطأ للأسعار مع استمرار النمو الاقتصادي، وهو أمر محتمل على نحو متزايد؛ إذ قد تصل الولايات المتحدة إلى نقطة ملائمة مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024 في العام المقبل.

ولا يوجد تعريف متفق عليه لمصطلح «الهبوط الناعم»، لكن وفقاً لآلان بليندر، الاقتصادي في جامعة برينستون، والنائب السابق للاحتياطي الفيدرالي، فإنّه في حال انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقل عن 1%، أو لم يعلن المكتب الوطني للبحوث عن الركود بعد عام على الأقل من دورة رفع أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي، فإنّ ذلك يعد هبوطاً ناعماً.

ويرى اقتصاديون أنّ الركود المعتدِل المصحوب بزيادة طفيفة في معدل البطالة يُعد ركوداً ناعماً، وهو ما وصفه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ذات يوم بأنّه «هبوط ناعم».