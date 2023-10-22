شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 تريليون إنتاج الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

بلغ حجم الإنتاج الإجمالي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي 1.2 تريليون درهم في عام 2021. وبحسب الإحصاءات الاقتصادية السنوية لعام 2021 الصادرة عن مركز الإحصاء- أبوظبي، بلغ عدد المنشآت في الإمارة 60483 منشأة، وعدد العاملين فيها 1.7 مليون عامل.

وأفادت الإحصاءات بأن القيمة المضافة لهذه الأنشطة بلغت 789.4 مليار درهم.

تصدر قطاع التعدين واستغلال المحاجر قائمة الأنشطة الاقتصادية، من حيث الإنتاج بقيمة 395.4 مليار درهم، بعدد منشآت 134، وعدد عاملين 44.2 ألف عامل، بينما أسهم هذا القطاع بقيمة مضافة بلغت 355.6 مليار درهم.

وجاء نشاط الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية من حيث حجم الإنتاج ب224.4 مليار درهم، وبلغ عدد المنشآت العاملة في هذا النشاط 6529 منشأة، أما عدد العاملين فقد بلغ 189.2 ألف عامل، وحقق هذا النشاط قيمة مضافة بلغت 55.6 مليار درهم.

وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثالثة، من حيث الإنتاج بقيمة 171.6 مليار درهم، وبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع 9354 منشأة، بينما بلغ عدد العاملين 657.9 ألف عامل، وأسهم هذا القطاع بقيمة مضافة بلغت 83.8 مليار درهم.

أما نشاط المالية والتأمين فقد حل في المرتبة الرابعة من حيث الإنتاج بقيمة 75.2 مليار درهم، وعدد منشآته 498 منشأة، وعدد العاملين 29.1 ألف عامل، بينما حقق هذا النشاط قيمة مضافة بلغت 65 مليار درهم.

أما نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح السيارات فبلغ إنتاجه 69.5 مليار درهم، وعدد منشآته 22.3 ألف منشأة، بينما بلغ عدد العاملين في هذا النشاط 260.4 ألف عامل، وحقق قيمة مضافة بلغت 54.6 مليار درهم.

بينما بلغ إنتاج نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 61 مليار درهم، وعدد منشآته 41 منشأة وعدد العاملين 11.2 ألف عامل، وحقق قيمة مضافة بلغت 44.7 مليار درهم. وبلغ إنتاج نشاط المهنية والعلمية والتقنية 29.4 مليار درهم، وبلغ عدد منشآته 3239 منشأة، أما عدد العاملين فبلغ 64 ألف عامل، وحقق قيمة مضافة بلغت 20.3 مليار درهم.

وسجل نشاط النقل والتخزين حجم إنتاج 43.3 مليار درهم، وعدد منشآته 1972 منشأة بعدد 117.3 ألف عامل، بينما حقق قيمة مضافة بلغت 23.6 مليار درهم. وحقق نشاط الصحة البشرية والعمل الاجتماعي حجم إنتاج 29.2 مليار درهم، بعدد 833 منشأة، وعدد 56.8 ألف عامل.