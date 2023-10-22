شكرا لقرائتكم خبر عن 110 مليارات درهم تجارة اليابان والإمارات خلال 8 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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بلغ حجم تجارة السلع بين اليابان والإمارات 3.8 مليار دولار (13.9 مليار درهم) خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، مقارنة ب5,3 مليار دولار (19.45 مليار درهم) خلال أغسطس/ آب 2022، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن منظمة التجارة الخارجية اليابانية. وبلغ حجم الصادرات اليابانية إلى الإمارات 641 مليون دولار (2.3 مليار درهم) في أغسطس بنمو 14.7%، في حين بلغت واردات اليابان من الإمارات 3.2 مليار دولار (11.7 مليار درهم) بتراجع 33.2%.

وبلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 30 مليار دولار (110.1 مليار درهم) خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023، مقارنة ب34.3 مليار دولار (126.1 مليار درهم) في ال8 أشهر المقابلة من 2022، أي بتراجع 12.5%.

وبلغ حجم الصادرات اليابانية إلى الإمارات 6.2 مليار دولار (22.7 مليار درهم) خلال 8 أشهر بارتفاع 17.9% من 5.27 مليار دولار (19.3 مليار درهم) في ال8 أشهر المقابلة من 2022، فيما بلغت واردات اليابان من الإمارات 23.8 مليار دولار (87.34 مليار درهم) بتراجع 18% من 29.1 مليار دولار (106.7 مليار درهم) في ال8 أشهر المقابلة من 2022.