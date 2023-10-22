شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 72 ألف زائر.. اختتام فعاليات معرض "صنع في السعودية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت في الرياض فعاليات النسخة الثانية لمعرض "صنع في السعودية"، بحضور تجاوز الـ 72 ألف زائر على مدى 4 أيام، تحت شعار "الصنعة سعودية".

وشهدت النسخة المنقضية، استضافة العراق كضيف شرف، بمشاركة 24 شركة عراقية؛ لتعزيز التبادل التجاري مع الجانب العراقي، وزيادة فرص نمو السلع والخدمات الوطنية.

صنع في السعودية

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية على هامش أعمال المؤتمر المصاحب خدمة "ترخيص بيوت التصدير" التي تهدف إلى تشجيع التوجه نحو التصدير من خلال تأهيل الشركات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ورفع قدرات الشركات المحلية، مما يسهم بزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية والوعي بالعلامة التجارية للصادرات السعودية، إلى جانب تسهيل رحلة التصدير أمام الشركات المحلية وتذليل العقبات، وتوفير عوامل تمكين التصدير وجعلها أكثر فعالية.

ودشّنت الهيئة علامة "تقنية سعودية" كعلامة منبثقة من برنامج "صنع في السعودية" تعنى بالترويج للمنتجات المحلية، بحضور رئيس مجلس إدارة ھيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراھيم الخريف، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحه، وبدعم من الشركاء من القطاع العام.

وشارك في المعرض أكثر من 120 جهة من القطاع العام والخاص، حيث شھد توقيع 61 اتفاقية ومذكرة تفاهم تنوعت بين اتفاقيات تصديرية واتفاقيات توطين الصناعة بقيمة تتجاوز المليار ريال.

وعلى ھامش المعرض وقّعت ھيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 12 اتفاقية تضمنت توطين الصناعة ونقل المعرفة، وشراكات وتعاون إستراتيجي مع عدد من الجھات، حيث أكد الرئيس التنفيذي للھيئة عبد الرحمن بن عبدالله السماري، أن الاتفاقيات ستسھم في التأثير على إجمالي الناتج المحلي بما يتجاوز 500 مليون ريال، وتوفير الوظائف التي تستفيد منھا القطاعين العام والخاص.