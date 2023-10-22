شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصناعات الهندسية : 286.4 مليون جنيه صادرات مصانع النحاس المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركز شركات قطاع الأعمال العام على زيادة الصادرات بشكل كبير ؛مما يساهم في تحسين موارد الشركات من جانب وتواجدها دوليا من جانب أخر كمنتجات صنع في مصر في الخارج .

كشف المهندس خالد الفقى ،رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أن من بين المصانع المتميزة في التصدير وفى الإنتاج ،والتي نجحت في التحول من تحقيق خسائر إلى تحقيق ربحية مصانع النحاس المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ،لافتا إنه خلال الفترة 2021/1/1 – 2023/9/30 بلغت صادرات المصانع 3812 طن بقيمة 286.4 مليون جنيه .

وأشارت بيانات الشركة إنه خلال العام المالى 2021-2022 ،بلغ حجم الصادرات نحو 1572.7 طن بقيمة 100.9 مليون جنيه ، فيما بلغ الإنتاج 12.7 ألف طن بقيمة 817.8 مليون جنيه .

وخلال العام المالى 2022-2023 بلغت الصادرات 1170 طن بقيمة 116.2 مليون جنيه ،والإنتاج بلغ 15.65 الف طن بقيمة 1.56 مليار جنيه بإجمالى 1.67 مليار جنيه .

وفى الفترة من أول يوليو 2023 حتى 30 سبتمبر 2023 ، بلغت الصادرات 234.8 طن بقيمة 15.1 مليون جنيه ،وبلغ الإنتاج 5576 طن ، بقيمة 574.6 مليون جنيه .

كما أظهرت المؤشرات المالية لمصانع النحاس المصرية التي يقودها الدكتور محمد حسن مهنى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى ، والدكتور مهندس وائل شعبان الرئيس التنفيذي العو المنتدب ، أن شهر مايو الماضى يعد أعلي شهر في الصادرات بلغت قيمتها نحو 16.4 مليون جنيه العام الجارى ، فيما بلغت نسبة الزيادة في متوسط الإنتاج من 2020/10/31-2020/4/1 الى 2023/9/30-2020/11/1 نحو 105.6% ، وبلغت نسبة الزيادة في متوسط المبيعات من 2020/10/31-2020/4/1 الى 2023/9/30-2020/11/1 نحو 90.2%