شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تكشف عن خطتها الجديدة بقطاع الكهرباء حتى 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه مقتنع أن 80% من الكهرباء في ألمانيا ستأتي من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وقال شولتس خلال حضوره فعالية بشركة الطاقة "آر دبليو إي" أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا: "نحن نحقق السرعة، نحن نحرز تقدما، يمكننا الوصول إلى هناك".

محطات الطاقة الشمسية في ألمانيا

ولفت إلى أن هناك ارتفاع حاد في عدد التراخيص لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وعلق: "الآن علينا أن نتأكد من أنها ليست مرخصة بسرعة فحسب، بل يتم بناؤها بسرعة أيضا".

ومضى شولتس يقول إن الحكومة الألمانية تعمل على ضمان أن إمدادات الطاقة "ستظل آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة".

إقامة المزيد من محطات الكهرباء

وفي فبراير الماضي كانت ألمانيا أعلنت اعتزامها إقامة المزيد من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز والهيدروجين، في إطار مساعي الاستغناء عن إمدادات الغاز الطبيعي الروسية وتحقيق أهداف مكافحة التغير المناخي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك آنذاك، إن الحكومة ستطرح مناقصات لإقامة محطات كهرباء تعمل بالغاز لإنتاج 25 جيجاوات كهرباء بهدف الانتهاء من بنائها بحلول عام 2030.