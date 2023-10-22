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القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في مصر، وسط تذبذب واضح في سعر المعدن النفيس في الأسواق خلال الساعات الماضية، بعد اغلاق الذهب في التداولات العالمية على ارتفاع ملحوظ لأعلى مستوى في 3 أشهر تقريبا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2430 جنيها.

عيار 18 يسجل 2083 جنيها.

عيار 24 يسجل 2777 جنيها.

الجنيه الذهب 19440 جنيها.

أونصة الذهب 1985 دولارا.

الذهب عالميا

الذهب في البورصة العالمية يشهد ارتفاع بعكس التيار ومن المرجح أن ينفد قوته عاجلاً وليس آجلاً، حيث يقترب الذهب الآن من منطقة التشبع الشرائي، مما يجعله عرضة للانعكاس تحت ضغط العوامل الأساسية مثل ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار.

البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي قد تعمل على بعض التقلبات في الأسواق خلال الأسبوع القادم الأمر الذي قد يدفع الذهب إلى التصحيح السلبي خاصة بعد وصوله تقريباً إلى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة والذي قد توجد عنده العديد من عمليات البيع لجني الأرباح.