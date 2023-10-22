شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الطباعة والتغليف تشارك بالملتقى السنوى للصناعة 28 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات في النسخة الثانية من الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023 .

وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة، أن المعرض يعتبر فرصة جيدة جداً لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية ، حيث يتحمل المعرض الدولي للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض.

وأشار بيان الغرفة إلي أن ممثلي أكثر من 10 شركات بقطاع التغليف والطباعة يشارك في اللقاءات الثنائية B2B المرتقبة مع الزوار من الدول المختلفة من أجل التوصل إلي توافقات مشتركة في عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع.