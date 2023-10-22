الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 22-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أما سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

ومازال سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي على استقراره عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك بلوم مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر بنك سايب، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.