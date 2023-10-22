شكرا لقرائتكم خبر عن 102.3 مليون ريال.. أرباح «مجموعة تداول» في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة صافي ربح يقدر بنحو 102.3 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، بارتفاع قدره 14.8%، مقارنة بـ 89.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول الة: إن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتصل إلى 277.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 257.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع في إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات.

المصاريف التشغيلية

أضافت أن المصاريف التشغيلية ارتفعت بنسبة 21.3% على أساس سنوي لتصل إلى 200.7 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 165.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية.

وبحسب الشركة ارتفعت الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية بنسبة 192.0% على أساس سنوي لتصل إلى38.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 13.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في دخل الاستثمار.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 11.0% على أساس سنوي لتصل إلى 94.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 106.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

وتراجع إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 2.3% على أساس سنوي ليصل إلى 150.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 154.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

وقالت الشركة: إن انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى تحقيق الشركة صافي ربح بعد الزكاة ليبلغ 102.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023م، بانخفاض وقدره 2.8% على أساس ربع سنوي مقارنةً بـ 105.2 مليون ريال في الربع السابق.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 277.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 252.0 مليون ريال في الربع السابق.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب ارتفاع عدد أيام التداول خلال الربع الثالث من العام 2023م، بالإضافة إلى مساهمة إيرادات شركة شبكة مباشر المالية والتي تم توحيد قوائمها المالية للربع الثالث كاملاً مقارنة بعدد أقل من الأيام في الربع الثاني من العام 2023 من تاريخ الاستحواذ.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 19.4%على أساس ربع سنوي لتصل إلى 200.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 168.1 مليون ريال في الربع السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، مدفوعةً بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة، بالإضافة إلى مساهمة تكاليف شركة شبكة مباشر المالية والتي تم توحيد قوائمها المالية للربع الثالث كاملاً مقارنة بعدد أقل من الأيام في الربع الثاني من العام 2023 م من تاريخ الاستحواذ.

وزادت الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية بنسبة 16.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 38.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 33.4 مليون ريال في الربع السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في دخل الاستثمار.

و انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 7.7% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 94.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 102.3 مليون ريال في الربع السابق ويعود ذلك إلى النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

وتراجع إجمالي الربح بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 150.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 152.5 مليون ريال في الربع السابق، ويعود ذلك إلى النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

ووفقا للشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق صافي ربح بعد الزكاة ليبلغ 298.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023م، بانخفاض وقدره 18.8% على أساس سنوي مقارنةً بـ 367.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 12.8% على أساس سنوي لتصل إلى 740.7 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2023م مقارنةً بـ 849.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض قيمة التداول بنسبة 30.1%.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 13.7% على أساس سنوي لتصل إلى 528.9 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2023م مقارنةً بـ 465.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بسبب الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها مدفوعة بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة، بالإضافة إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية اعتبارًا من 7 مايو 2023م بعد الاستحواذ على 51% من رأس المال المصدر.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 38.1% على أساس سنوي لتصل إلى 265.5 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2023م مقارنة بـ 428.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

وتراجع إجمالي الربح بنسبة 26.4% على أساس سنوي ليصل إلى412.7 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2023م مقارنةً بـ 560.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.