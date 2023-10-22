شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف»: ترسية عقد في حائل بـ 40.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي وملحقاتها لمحافظات وقرى منطقة حائل، بقيمة تقدر بنحو 40.743 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الترسية 1445-04-04 الموافق 2023-10-19، مشيرة إلى أن مدة العقد 36 شهرا.

وأضافت أن من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2023.

وأوضحت أنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.