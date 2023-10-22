شكرا لقرائتكم خبر عن 1.08 مليار ريال.. أرباح البنك العربي الوطني في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق البنك العربي الوطني صافي ربح يقدر بنحو 1.08 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، بارتفاع قدره 16.8%، مقارنة بـ 921 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك في بيان على تداول: إن الارتفاع بشكل رئيسي يعود إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل أتعاب وعمولات وتوزيعات الأرباح وصافي دخل العمليات الأخرى.

وأضاف أن قابل ذلك ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك وإطفاء وإيجار ومصاريف مباني مع انخفاض في صافي أرباح تحويل عملات أجنبية و صافي دخل المتاجرة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

وارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 7.1% مقارنة بالربع السابق، فيما يعزى الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وتوزيعات أرباح وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل و انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى.

وقابلها ارتفاع في رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين ومصاريف عمومية وإدارية أخرى وإيجار ومصاريف مباني واستهلاك وإطفاء وانخفاض في صافي دخل المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

وارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 35.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى.

وقابلها ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك وإطفاء وإيجار ومصاريف مباني وانخفاض في صافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وتوزيعات أرباح وصافي دخل المتاجرة وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية.