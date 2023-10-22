شكرا لقرائتكم خبر عن «فيبكو»: تأجيل اجتماع الجمعية العامة لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول، والاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول) بتاريخ 04/04/1445هـ الموافق 19/10/2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدم انعقاد الاجتماع جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد كلاً من الاجتماعين، إذ بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (6.84%) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني أيضاً (6.84%).

وأضافت أنه تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً.

وأوضحت أنها ستدعو للاجتماع الثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سينعقد بمن حضر من المساهمين.