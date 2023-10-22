شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تضع أقدامك على أول طريق النجاح بعد الجامعة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت دراسة حديثة أن الجيل الجديد من الشباب، أو ما يطلق عليه اسم (الجيل زد)، يقوم بخفض إنفاقه خلال الفترة الحالية سعياً للوصول إلى النجاح في حياته المستقبلية بعد الجامعة. وذلك لتوفير مدخرات استثمارية تتلافى عيوب تجارب الأجيال الأكبر عمرًا السابقة، هذا علاوة على الإضطرار إلى ذلك خلال الأوقات الاقتصادية الراهنة في أمريكا، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وليست الأمور بمثل هذا الحال في دول أخرى، حيث قال أكثر من نصف المشاركين في الدراسة 53% إن ارتفاع تكلفة المعيشة يشكل عائقًا أمام نجاحهم المالي، وفقًا لدراسة جديدة أجراها "بنك أمريكا". وما يقرب من 3 من كل 4 شباب شملهم الاستطلاع بنحو 73 % غيروا عاداتهم الإنفاقية وسط ارتفاع قياسي في التضخم.

ترشيد الاستهلاك

وقالت الدراسة، أنه من بين التغييرات التي يقومون بها الطبخ في المنزل بشكل متكرر بنسبة 43% وإنفاق أقل على الملابس بـ 40% وقصر التسوق للبقالة على الأساسيات بنسبة 33٪.

ويخطط معظمهم لمواصلة هذه التغييرات في العام المقبل، وفقًا لاستطلاع أجرته الشركة في أغسطس لحوالي 1200 شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا.

ووجدت الأبحاث الحديثة أن خريجي الجامعات يحصلون على 10% من الدخل أقل بنسبة 10% مقارنة بآبائهم. وذكرت سوزي ويلش الأستاذة في جامعة نيويورك، إن المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف بين جيل زد تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الولايات المتحدة.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة ديلويت في وقت سابق من هذا العام والتي شملت حوالي 14500 عضو من الجيل زد في 44 دولة، أن الراتب مصدر قلق أشار إليه حوالي نصف هذا الجيل بنسبة 51٪ يليه الحاجة إلى تولي وظيفة جانبية بـ 46% وتكلفة المعيشة 35%.

الوقت المناسب لبناء أساس متين

ولكن هناك أخبار جيدة، وفقا لبحث أجراه بنك أوف أميركا يشعر معظم المشاركين بالثقة في قدرتهم على إدارة نفقاتهم اليومية وميزانيتهم كما إنهم يظهرون توجه نحو الادخار للتقاعد أو الاستثمار في سوق الأوراق المالية، حسبما وجدت النتائج.

قال دوجلاس بونيبارث المخطط المالي ورئيس شركة "بون فيد ويلث" في نيويورك: "هذا هو الوقت المناسب لبناء أساس متين يسمح لك بالنجاح طوال العقود العديدة القادمة من حياتك المالية”.

ويوضح الخبراء إن هناك 3 نصائح يمكن أن تساعد أفراد الجيل الجديد على تعلم كيفية إدارة أموالهم بحكمة.

اجعل الادخار عادة

وجد الاستطلاع الذي أجراه بنك أوف أمريكا أن أكثر من نصف الجيل بـ 56٪ ليس لديهم مدخرات طوارئ كافية لتغطية نفقات ثلاثة أشهر.

قال بونبارث: ”تعود على أن تكون مدخرًا ثابتًا”.

ابدأ الاستثمار للمستقبل البعيد

في حين أن الاستثمار للمستقبل قد يبدو هدفًا بعيد المنال خاصة في السنوات الأولى من حياتك المهنية، إلا أنه في الواقع يكون لديك أكبر ميزة في تجميع الثروة فأي أموال تستثمرها الآن سيكون لديها المزيد من الوقت لتجميع المكاسب التي تتراكم بمرور الوقت.

قاوم الرغبة في الاستسلام

وجد بنك أوف أمريكا أن نساء الجيل زد أكثر عرضة للشعور بالضغط من أجل الإنفاق أكثر لمواكبة دوائرهن الاجتماعية من الموضة وحديث العروض من الملابس والمستلزمات وغير ذلك.

تعد مواقع التواصل الاجتماعي محركًا كبيرًا لهذه المشاعر، حيث تقول 41% من النساء من جيل زد إنهمن يرغبن في الحصول على المزيد من المال للإنفاق على الأمور غير الضرورية مقابل 24% فقط من الرجال.