شكرا لقرائتكم خبر عن 3345 رسالة غذائية مصدرة بزيادة 30000 طن عن الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ37، وذلك عن الفترة من 14- 20 أكتوبر الجارى، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في فعاليات الملتقى الثالث للتمور بأرض المعارض بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والذي أقيم على مدار يومي 14 – 15 أكتوبر الجاري لدعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور بالمحافظة وتعزيز التعاون مع الدول المختلفة، حيث استعرض الدكتور أشرف سامي، مدير عام الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، الاشتراطات اللازمة ومعايير الجودة للتوسع في تصدير التمور لمختلف الأسواق الخارجية.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 86 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، وتم تسجيل 7 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 3 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 20 زيارة، وسجلت 4 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأصدرت الإدارة 294 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3345 رسالة بإجمالي 152000 طن بزيادة قدرها 30000 طن عن الأسبوع الماضي، تنوعت مابين 550 صنف من سكر ومصنعاته وخضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12000 طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 6000 طن، ثم البطاطس بإجمالي 3000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 13000 طن، تليه المانجو بـــإجمالي 6000 طن، ثم الفراولة بإجمال 5000 طن.

ومثلت إيطاليا الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية وفيتنام من إجمالي 142 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 510 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 466 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 410 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1985 رسالة بنحو 350000 طن، وتم رفض 21 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 185 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول من 88 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وليتوانيا والأرجنتين.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 526 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء بور سعيد بـ 430 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 371 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 73 منتج و2 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت 503 منتج جديد، وأصدرت 9 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 28 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات الشرقية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، كما تم تنفيذ 3 زيارات معلنة لمضارب الأرز بمحافظتي دمياط وكفر الشيخ، وتسجيل 3 مضارب أرز بمحافظتي البحيرة ودمياط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 49 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة-مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 43 شكوى، وجاري فحص 6 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 1114 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 50 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 8 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1559 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 372 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 269 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 126 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرعي الهيئة بمحافظتي الشرقية وبني سويف بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 2 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الإسكندرية، المنوفية، جنوب سيناء، القاهرة، القليوبية، الجيزة، قنا، البحيرة، بني سويف والدقهلية، وتم معاينة عدد 2 مخزن تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي بمحافظتي قنا والجيزة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، القليوبية وبني سويف، وتم استيفاء 1 محلب لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 53 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 58 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، السويس، القاهرة وبور سعيد، وتم تسجيل 5 مطاعم و 2 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 27 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والقليوبية، وسجلت 8 وحدات طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 468 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 3 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 20 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 4 منشآت لتداول الأسماك.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، وأصدرت 10 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 350 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 6 طن مخلل، 650 كجم كبدة، بالإضافة إلى 500 كجم مواد غذائية متنوعة وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

كما تم تحرير 78 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (لحوم، مقرمشات، ألبان، مكسبات طعم)، وتنفيذ قرار نيابة عامة بإعدام 2 طن و 200 كجم حلوى و 200 زجاجة زيت زيتون وصوص صويا ودبس رمان غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 152 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 50 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 554 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1042 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (بسكويت، شوكولاتة، عصائر، خلطات توابل، شيبسي) بإجمالي وزن 110 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 23 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر، السرو، ميت أبو غالب) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 86 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (زيوت، جيلي، مخلل، مواد غذائية متنوعة)، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر 5 حملات تفتيشية مشتركة مع هيئة الدواء المصرية ومديرية الشباب والرياضة، استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل تلك المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم ضبط 23 منتج مكمل غذائي مجهول المصدر وغير مسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 73 حملة تفتيشية على 207 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، حي أول وحي ثاني الزقازيق، أبو حماد، كفر صقر، ديرب نجم)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 129 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 117 كرتونة حلاوة طحينية وصلصة بوزن 256 كجم، كما تم تحرير 9 محاضر نقص اشتراطات صحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 30 حملة تفتيشية على 195 منشأة غذائية وذلك بالاشتراك مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، مديرية التموين) بمراكز (دكرنس، ميت غمر، السنبلاوين، طلخا، نبروه، بني عبيد، أجا، سندوب، مركز المنصورة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 1 طن و 124 كجم منتجات غذائية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية (مصنعات لحوم ودجاج، أسماك وجمبري، معجنات مختلفة، مخللات، منتجات ألبان، سجق وكفتة).

كما اشترك فرع الهيئة في حملة مكبرة مع الطب البيطري ومباحث التموين بقرية دقادوس، وتم ضبط مصنع لتعبئة الملح يقوم بتسويق ملح صناعي على أنه ملح غذائي والتحفظ على 12 طن ملح، وتم سحب عينات لتحليلها بالمعامل التابعة للهيئة، كما أسفرت الحملة المشتركة على التحفظ على 300 دجاجة نافقة معدة للتداول، 100 كجم مقطعات دواجن تظهر عليها علامات الفساد الظاهري، 1000 دجاجة معبأة داخل أكياس ومدون عليها بيانات مضللة باسم أحد المجازر.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات مكبرة على 30 منشأة غذائية بمركز إيتاي البارود، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1187 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 25 طن أسماك مجمدة متغيرة الخواص الطبيعية، وتم إعدام 69 منتج غذائي منتهي الصلاحية بالإضافة إلى تحرير 68 محضر مخالفات.