الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، حيث تراجع سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1613 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 2074 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2420 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2766 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 19360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات المعادن العالمية.

وزاد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1981.4 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات يوم الجمعة بارتفاع 6.94 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.