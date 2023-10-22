شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول منشأة لتعبئة المياه بقطاع الضيافة في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتح منتجع «كورال بيتش» أول منشأة لتعبئة مياه الشرب بقطاع الضيافة، بمشاركة دعم هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة لترسيخ الاستدامة والحفاظ على البيئة ومنع تسرب 300,672 عبوة بلاستيكية إلى البيئة.

وقال خالد بن جاسم سيف المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة: «نتطلع لانخراط مزيد من الشركات والمؤسسات في مثل تلك المبادرات التي تنعكس إيجاباً على البيئة، والمجتمع والتنمية بشكل عام».

وقال افتخار حمداني المدير الإقليمي للإمارات الشمالية – فندق باهي قصر عجمان ومنتجع كورال بيتش الشارقة: «نعمل على تعزيز الاستدامة ويأتي المرفق الجديد لتنقية المياه بجودة عالية وبدقة كبيرة، وستتوفر عبوات المياه المُنتجة بالوحدة في غرف الضيوف الفندقية ومنافذ الأطعمة والمشروبات».