شكرا لقرائتكم خبر عن «غرف الإمارات» تبحث الفرص الاستثمارية مع فيجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات مع مانوا سيرو كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة بجمهورية فيجي، أهمية استغلال الفرص المتاحة في قطاع السياحة والأغذية ومعالجة التحديات اللوجستية لتعزيز الأعمال بين الجانبين.

وأكد ابن سالم خلال الاجتماع سعي «غرف الإمارات» لزيادة آفاق التجارة البينية بين دولة الإمارات وجمهورية فيجي من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على تبادل البعثات التجارية، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الصديقين.

وأكد أن اتحاد غرف الإمارات كممثل للقطاع الخاص على أتم الاستعداد لبحث فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص بجمهورية فيجي وتبادل الخبرات بهدف تحقيق مزيد من المكاسب، بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة.

من جانبه قال مانوا سيرو كاميكاميكا: ندعم كافة الجهود لتعزيز علاقات القطاع الخاص بين البلدين الصديقين، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات، ويعود بالمنفعة على أصحاب الأعمال والمستثمرين.

وبحث اللقاء بحضور المهندسة فريدة عبد الله العوضي رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، سبل إيجاد قنوات تواصل مع غرفة تجارة وصناعة فيجي من خلال تأسيس مجلس أعمال مشترك، يسهم في تحقيق شراكات تجارية واستثمارية للقطاع الخاص بالبلدين، فضلاً عن فتح قنوات تواصل بين سيدات أعمال الإمارات وسيدات أعمال فيجي.

«وام»