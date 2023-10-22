شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: قفزة غير مسبوقة في نمو أعمال النقل والخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية، م. صالح الجاسر: إن السعودية تشهد قفزة غير مسبوقة في تطور ونمو أعمال النقل والخدمات اللوجستية وفقا للمؤشرات الدولية المتخصصة.

وقال الوزير في كلمته خلال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية اليوم بالرياض: إن القفزة جاءت منذ أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

قفزة في مناولة أعداد الحاويات

أضاف أن السعودية قفزت 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 وفقا لتصنيف 2023 لـ«لويدز لست» ورفعت قدراتها في مؤشر الملاحة البحرية.

وأشار إلى أن السعودية رفعت قدراتها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية وفقا لتقرير «اليونكتاد» للربع الثالث 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من خلال زيادة خدمات الشحن الملاحية بواقع 24 خدمة جديدة خلال العام الحالي، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير ويرفع من فعالية ربط السعودية بالأسواق العالمية.

نمو في الحركة الجوية

ولفت إلى أن في مجال النقل الجوي شهد النصف الأول ارتفاعا بارزا في الحركة الجوية ومعدلات الركاب ونمو أعمال الشحن الجوي وصولا لتحقيق مستهدفات إستراتيجية الطيران لرفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى ما يتجاوز 4.5 مليون طن في العام.

وانطلقت اليوم في الرياض أعمال النسخة الخامسة لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية تحت شعار «نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري»، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية م.صالح الجاسر.

ويعد المؤتمر منصة إستراتيجية لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات؛ لتحسين أداء سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها وتطوير القطاعات المستهدفة المرتبطة بها، وذلك سعيًا للإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات إستراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث عززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

ويتضمن المؤتمر أجندة مكثفة على مدار يومين، وعددا من الجلسات الحوارية يشارك خلالها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وعدد من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة العديد من المواضيع الهامة في تكاملية الخدمات اللوجستية مع مشاريع البنية التحتية الضخمة والتشريعات الجاذبة ذات الفعالية العالية لاستقطاب الاستثمارات الدولية.

وتشمل الجلسات: موضوعات مهمة في جاهزية المناطق اللوجستية وآلية توحيد عمل المنصات الإلكترونية اللوجستية، وتطوير ورفع كفاءة رأس المال البشري وفقًا لأفضل المعايير اللوجستية، وتطوير المفاهيم المبتكرة لسلاسل الإمداد، وتطوير الإجراءات والأنظمة والعديد من المواضيع المتنوعة التي ستساعد المهنيين وصناع القرار في القطاع على استدامة سلاسل الإمداد.