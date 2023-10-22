الاقتصاد

غدا.. إدراج شركة «كلين لايف» في السوق الموازية

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة تداول عن إدراج شركة حياة النظافة (كلين لايف) في السوق الموازية «نمو»، غدا، برمز 9581، وبالرمز الدولي SA15SHO4LMH6.

وقالت: إن مدير الاكتتاب مجموعة النفيعي للاستثمار، فيما يبلغ إجمالي حجم الطرح 300 ألف سهم، تمثل 20% من إجمالي أسهم الشركة، بينما يبلغ سعر الطرح 112 ريالا للسهم الواحد.

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وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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