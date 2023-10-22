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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في المملكة.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات والان مع التفاصيل
الخليج 365_الرياض
سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا فيما سجل عيار 21، 209.14 ريال.
وتباينت أسعار الذهب وفق نوعه، حيث سجل عيار 24 239.01 ريال، فيما يجل عيار 22، 219.10 ريالات، وسجل عيار 18، 179.26 ريال.
كذلك سجل سعر الذهب عيار 14 ، 139.42 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12، 119.51 ريال، وبلع سعر الأوقية 7433 ريال، وسجل سعر جنيه الذهب 1673 ريال، وسجل سعر كيلو الذهب 239.011 ريال.