الإمارات تبحث التعاون مع منظمة السياحة العالمية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحثت وزارة الاقتصاد سبل تطوير قطاع السياحة الإماراتي خلال الدورة ال25 لاجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، التي عقدت في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان في الفترة من 16 - 20 أكتوبر.

والتقى عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، نائب رئيس الجمعية العامة في منظمة السياحة العالمية عن منطقة الشرق الأوسط خلال الاجتماع، سيلسو سابينو، ووزير السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، وروزا آنا موريلو رودريغيز، وزيرة دولة للسياحة في مملكة إسبانيا، وعزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ والمسؤول عن الملف السياحي في جمهورية أوزبكستان، ومريم كفريشفيلي، نائبة وزير الاقتصاد والاستدامة في جورجيا، وزوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

وبحث بن طوق مع زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، سُبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة من أجل دعم وتطوير قطاع السياحة في الدولة وتعزيز نموه المستدام.

وأكد بن طوق أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومنظمة السياحة العالمية، التي تتجسد من خلال مجموعة من المبادرات المبتكرة من أبرزها منتدى الابتكار والرقمنة في مجال السياحة، الذي استضافته الدولة في عام 2022، وتناول الاتجاهات المستقبلية لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في نمو الاقتصادات الإقليمية والعالمية من خلال مبادرات جديدة.

استراتيجية 2031

واستعرض وزير الاقتصاد، خلال اللقاءات مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الهادفة إلى رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني لتصل إلى 450 مليار درهم بحلول 2031، إضافة إلى جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

وأشار إلى أهمية حضور منتدى الشارقة الدولي العاشر للسياحة والسفر 2023، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل لاستكشاف الفرص والمزايا التي يوفرها قطاع السياحة الإماراتي.

وقال بن طوق: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أصبحت دولة الإمارات تمتلك قصة نجاح رائدة لقطاعها السياحي، وهو ما يمكن لمسه من خلال تبوؤ الدولة المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم خلال عام 2022، وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية».

وبلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2023 بنمو 24% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022، فيما وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات إلى 16 مليون نزيل خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023، بنمو 15% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية. كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1224 منشأة بنهاية يوليو الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الشهور السبعة الأولى من 2023، بنمو 5%، مقارنة بالفترة ذاتها 2022.