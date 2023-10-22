شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جوائز عربية لمشروع «ون زعبيل» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «ون زعبيل»، المشروع الأيقوني المملوك بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن فوزه ب 3 جوائز خلال حفل توزيع «جوائز العقارات العربية المرموقة» لعام 2023، في دبي. وجاء التكريم تقديراً للتميز ومستويات الإنجاز الراقية في مجال العقارات والتطوير والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي.

وأشادت جوائز العقارات العربية بإنجازات ون زعبيل ذات المستوى العالمي، من خلال تقديم 3 جوائز عن 3 فئات/ الجائزة الأولى «المشروع متعدد الاستخدامات لهذا العام»، والجائزة الثانية عن فئة «المشروع التجاري المستدام لهذا العام» أما الجائزة الثالثة فجاءت عن فئة «المشروع السكني المستدام لهذا العام».

بجانب فوز المشروع بجوائز هذه الفئات الثلاث، فقد تم إعلان فوز ون زعبيل بجائزتين عن فئة «الخمس نجوم» هما «المشروع متعدد الاستخدامات لهذا العام» و«المشروع التجاري المستدام لهذا العام». وجاء ذلك اعترافاً لكون المشروع واحداً من أهم وأفضل المشاريع المشاركة في المنطقة.

بعد هذا الإعلان، سيتم إعادة تحكيم المشروع ليدخل في المنافسة مع المشاريع الفائزة في جائزة الخمس نجوم، في مناطق أخرى من العالم مثل أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكيتين، ويتطلع القائمون على المشروع للحصول على لقب «المشروع الأفضل في العالم»، الذي سوف يتم الإعلان عنه من خلال «جوائز العقارات الدولية» في أوائل العام المقبل.

برجان أيقونيان

يعيد مشروع ون زعبيل، هذه الأيقونة المعمارية والهندسية، تعريف مفهوم المشاريع متعددة الاستخدامات في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتكون هذا المشروع الثوري من برجين، «ون زعبيل تاور» و«ون زعبيل ذا ريزيدينسز»، ويفصل بينهما ذا لينك، البرج الأفقي الكابولي المعلق، وهو عبارة عن منصة بانورامية ترتفع 100 متر فوق سطح الأرض. يضم ون زعبيل هذا المشروع الشامل، 264 وحدة سكنية خاصة، ومساحات مكتبية ممتدة على 26,000 متراً مربعاً، و11 مطعماً بإشراف طهاة حاصلين على نجمة ميشلان، كما يحتوي على أول منتجع عمودي حضري فائق الفخامة في ون آند أونلي ون زعبيل، كما يستضيف وجهة اللياقة والتعافي الفريدة من نوعها، فندق سيرو الأول من نوعه في دبي، إضافةً إلى توفير 94 ون آند أونلي برايفت هومز، و9 بنتهاوس، ومنصة بيع بالتجزئة راقية.

ويسعى ون زعبيل إلى تطبيق معايير الكفاءة البيئية والاستدامة النموذجية في كافة أنحاء المشروع، كما يهدف إلى الحصول على شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة، LEED الذهبية عن المشروع بأكمله، وكذلك شهادة SmartScore و WiredScore عن بناء المكاتب، وسوف يحصل المشروع على الشهادات قبل نهاية العام. يطبق المشروع أعلى معايير المباني الخضراء من خلال تبني العديد من المبادرات، في جميع مراحل العمل عليه، ابتداءً من التصميم المستدام مروراً بمراحل البناء وليس انتهاءً بالعمليات التشغيلية، علاوةً على استخدام التقنيات الذكية من أجل ترشيد استهلاك المياه والطاقة بكفاءة طوال عمر المشروع.

وقال ماثيو شاو، المدير العام لون زعبيل: «نفتخر بحصولنا على جوائز العقارات العربية المرموقة، لم نكتف بجائزة واحدة، بل كان لنا شرف استحقاق ثلاث جوائز عن فئات متميزة. هذا المشروع الفريد من نوعه يعكس التزام ون زعبيل بمعايير الاستدامة، الابتكار، وتجسيد الروح الريادية في دبي.»

ويجدر الذكر بأن مراحل الافتتاح المرحلي لمشروع ون زعبيل سوف تبدأ في نوفمبر، من خلال افتتاح البرج السكني، ويليه المكاتب، منتجع ون آند أونلي ون زعبيل، وفندق سيرو في الربع الأول من عام 2024.