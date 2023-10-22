شكرا لقرائتكم خبر عن «زين»: صندوق الاستثمارات العامة يطلب شراء حصة الشركة في «لتيس الذهبية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة "زين السعودية" عن طلب من صندوق الاستثمارات العامة لممارسة حق شراء الحصة المملوكة للشركة في رأس مال "لتيس الذهبية" والبالغة 20% بمبلغ وقدره 726 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن حسب سعر بيع الأبراج بلغت قيمة الحصة محل الطلب 605 مليون ريال، وبذلك يكون الأثر المالي المتوقع إيجاباً مبلغ 121 مليون ريال.

وأضافت أن مجلس إدارة "زين السعودية" سيناقش الطلب في اجتماعه القادم وخلال المدة المحددة للطلب والبالغة 30 يوما، فيما ستعلن عن أي تطورات جوهرية حيال هذا الأمر في حينه.