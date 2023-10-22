شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد لبيع 17 عقارا متنوعاً في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة مزاد "أجوان ريستاتكس"، لبيع 17 عقاراً متنوعاً بمواقع استثنائية، وذلك يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023م.

وأوضح المركز أن العقارات المعروضة في المزاد تمتاز بمواقعها الفريدة في المنطقة الشرقية وبقربها من المعالم الرئيسة، مثل الواجهة البحرية بالخبر والدمام، إضافة إلى قرب بعض العقارات من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، إضافة إلى الكثافة السكانية المحيطة بها والأنشطة التجارية المختلفة القريبة منها.

ووفقا للمركز تُعد العقارات المطروحة في مزاد "أجوان ريستاتكس" من أبرز العقارات المتميزة التي تم طرحها في المنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أن يشهد المزاد تنافساً كبيراً بين نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري والاستثماري، لندرة العقارات المطروحة، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، الذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.