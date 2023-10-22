شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السعودي للتنمية» يبحث مع رئيسي وزراء كمبوديا وفيتنام تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس وزراء مملكة كمبوديا الدكتور هون مانيت، في مقر إقامته بمدينة الرياض، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون الإنمائي بين الجانبين، للإسهام في دعم وتنمية القطاعات في كمبوديا.

في سياق متصل، استقبل رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية فام مينه تشينه، في مقر إقامته بمدينة الرياض، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الإنمائية الثنائية الممتدة على مدى أكثر من 12 عامًا، كما بحثا سبل تعزيز التعاون التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في فيتنام.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدَّم لجمهورية فيتنام الاشتراكية منذ عام 2011م، الدعم لتمويل (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال القروض التنموية الميسّرة بقيمة إجمالية تتجاوز 164 مليون دولار، للإسهام في استدامة النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في فيتنام.

ويأتي ذلك الدعم الإنمائي ضمن جهود الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1974م، إذ وصل نشاطه التراكمي إلى أكثر من 750 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، بمبلغ إجمالي يقارب 20 مليار دولار، للإسهام في دعم مختلف القطاعات التنموية في تلك الدول نحو تحقيق تنمية مستدامة.